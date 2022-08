Alertan en WhatsApp por ataque de hackers

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Las alertas cibernéticas circulan puntualmente por las redes sociales, en donde los usuarios de las mismas buscan advertir a sus contactos de posibles delitos, para evitar ser víctimas de los delincuentes.

Por ejemplo, circula un mensaje en la red de mensajería WhatsApp, el cual advierte sobre hackers profesionales que buscan víctimas para robarles desde sus cuentas y hasta su identidad.

“Me acaban de llamar del Insabi (de Salud) para supuestamente agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc., etc.”, comienza el mensaje de alerta de esta red social.

Y continúa: “Después me piden que les dé un código que me mandaron por SMS para confirmar la cita (claro, es para hackear el WhatsApp y el celular) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. ¡Así están hackeando! ¡Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.! Estén alertas, me compartieron esta modalidad de robo. ¡Comparte!”.

Al respecto, la Policía Cibernética de Tamaulipas también emitió una alerta oficial sobre este tipo de delitos, específicamente de servicios de mensajería instantánea, como el WhatsApp.

“¡Cuidado con los mensajes que llegan a tu celular! Nadie regala nada. Primero verifica la información, podrías ser víctima de un fraude”, señala en su mensaje la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Asimismo, en la imagen que acompaña al texto se lee: “¡Alerta! Sobre intentos de fraude a través de mensajería instantánea en dispositivos móviles”.

De esta manera, los usuarios de las redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp, así como las autoridades, buscan desalentar la comisión de delitos, sobre todo el hackeo de los dispositivos móviles.