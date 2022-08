El reclamo de los maestros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

A medida que se acerca el momento de la elección en el sindicato del SNTE, sección 30, el proceso se pone cada vez más interesante debido a la efervescencia que ha generado entre los trabajadores de la educación la posibilidad de elegir, por primera vez, quien será su representante sindical.

Si bien hay dos aspirantes que han acaparado la atención y que son mencionados como punteros o favoritos, la realidad es que dadas las circunstancias sería irresponsable descartar a otros participantes que igual tienen méritos suficientes para sustituir al profesor Rigoberto Guevara.

En lo personal considero que, aunque todos reúnen el perfil para ser tomados en cuenta, la batalla final se dará entre cuatro: Abelardo Ibarra; Naif José Hamsho; Jaime Ramos Salinas y Cecilia Robles.

Los más mencionados entre los maestros son Abelardo y Naif, en ese orden, sin embargo no se puede perder de vista el capital con el que cuentan Jaime Ramos y la maestra Cecilia Robles, quien tiene muchos años en el sistema educativo y ha estado en ambos lados: el sindical y el patronal.

Sea quien sea el ganador, los aspirantes están frente a la gran oportunidad de hacer historia al sacar un candidato de unidad y construir una estructura real, con autonomía y pluralidad política.

Los maestros de Tamaulipas se sienten abandonados por su sindicato y necesitan recobrar la confianza en sus líderes frente a un nuevo gobierno del estado.

Hace unos días les pregunté a varios maestros qué opinaban del proceso electoral al interior del sindicato, coincidieron en que lo más importante es que el o la que llegue a la dirigencia debe tener la capacidad de escuchar y de resolver, ya que muchas de las gestiones se quedaban en el aire y tenían.

EL PERSONAJE

La lista de los nueve que completarán el equipo de transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya sigue mejor guardada que un secreto de estado.

Ayer (lunes) en la mañanera de los lunes, el coordinador del equipo de entrega recepción, Jesús Lavín Verástegui, dijo que la lista está bajo el resguardo del gobernador electo, quien es el único que podrá darla a conocer.

De algún modo este hermetismo ha dado pie a toda clase se especulaciones, desde los temas que tienen que ver con la seguridad, hasta el hecho de que algunos de los mencionados habrían desistido de participar en el equipo sin motivos aparentes.

POSDATA

Muchas voces aseguran que ni la ex diputada Olga Solsa ni el diputado Erasmo González, están considerados para formar parte del gabinete del gobernador Américo Villarreal Anaya.

De Erasmo lo entiendo, pero de Olga Sosa no me queda claro por qué no estaría considerada, ya que fue una pieza clave en la campaña del doctor.