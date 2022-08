Emilio Osorio recuerda beso con Joaquin Bondoni

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Emilio Osorio estuvo como invitado en el programa “El Minuto que cambió mi destino” de Imagen Televisión, donde recordó el beso que protagonizó con Joaquín Bondoni en la telenovela “Juntos el corazón nunca se equivoca”.

El actor señaló que, en algún momento, la comunidad LGBT llegó a comentar que se aprovechó de su personaje para ganar popularidad.

“Yo no soy parte de la comunidad porque yo no soy gay, yo soy una persona heterosexual, como diría mi mamá, hasta el día de hoy porque no vaya a ser, nunca digas nunca, hasta el día de hoy (…) Después de que pasó todo el proceso y ya empecé yo solo, hay una pequeña parte de la comunidad que comenta que me aproveché de eso para crecer”, comentó.

Además dejó en claro que durante varios años convivió con parejas del mismo sexo.

“Yo tenía seis años, y lo coreógrafos de mi mamá eran Rubén y Omar, eran pareja y eran unos señores de cuarenta, cincuenta y pico, y para mí eran mis tíos, con eso creo que dije todo. Yo crecí con eso”, puntualizó.

Emilio Osorio abordó la escena en la que se besaba con Joaquín Bondoni. “Besar a Joaquín Bondoni fue un orgullo de demostrar que un actor heterosexual, a mi edad, a esa edad que tenía yo de 16 años, podía hacerlo con todo el orgullo y decir aquí está el personaje y aquí está la historia”, dijo.

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales no tardaron en hacerse presentes. “Emilio se colgó de la comunidad para ser relevante y al final se notó cuando cortó toda relación con Bondoni, la actitud de Juan Osorio y los comentarios de Niurka”, “No estoy aquí pa mentirte”, pero mientras duró el proyecto el primero que se esforzaba en decir que eran “hermanos” era el mismo Emilio”, son algunos de los mensajes que figuran en el video de YouTube.

https://youtu.be/3jb4qkrtZu4

Con información de: telediario.mx