Patricia Azuara / Ciudad Victoria

La Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, confirmó que el cuerpo de la bebé que nació sin vida y desapareció “misteriosamente” de una de las gavetas del anfiteatro del Hospital General de Ciudad Victoria, fue encontrado. Pero la madre afectada, Evelyn Yamile Rangel Gallegos, desmintió la versión.

Esta mañana, a la llegada a un evento de conservación natural en el Polyforum de Ciudad Victoria, Molina Gamboa fue cuestionada sobre el caso y sin adentrar en el tema, reveló únicamente, que los restos apreciaron.

“Está en manos de las autoridades, entiendo que ya se identificó y ya apareció el óbito, y la resolución o lo que se considere con relación al caso está en manos de las autoridades”.

Pero tras estas versiones, la madre de la bebé, Evelyn Yamile Rangel Gallegos, desmintió lo dicho por la funcionaria y afirmó que lo único que buscan es deslindarse y darle “carpetazo” al asunto.

“¿En donde apareció, no le dijo?, no dicen donde la encontraron, hasta el día de hoy no tengo el cuerpo de mi hija, o las cenizas de ella”.

Insistió que ningun funcionario se ha acercado, por lo que adelantó que las investigaciones continúan y que están por solicitar la exhumación de ocho cuerpos de bebés que fallecieron el mismo día que ella perdió a su pequeña.

“Acabo de cogar con mi abogada, le hablé y le pregunté que sí era cierto eso, y no, ella me dice que no, que está por ir a ver a una de las mamás que también tuvieron bebés ese día, para empezar las investigaciones con ellos. Hay varios bebés que fallecieron en esos días y van a levantar pruebas de ADN”.

Lamentó la información errónea que emiten las autoridades y la poca seriedad que le dan al caso. Exigió nuevamente justicia y que le sea devuelto el cuerpo de su pequeña extraviado hace poco más de un mes.

“Van a solicitar la exhumación, sí los bebés están enterrados hay que exhumarlos, creo fueron 8 el día 13, tres en la mañana, tres en la tarde y dos en la noche”.

Aseguró que no permitirá que los responsables de este delito se queden sin el castigo que merecen. Y confirmó que pedirá pruebas de ADN, sí es que en próximas horas le llaman para entregarle el supuesto cuerpo que encontraron.

“Yo no sé porque salieron a decir eso, de hecho mi abogada también me decía, ¿por qué filtran esa información cuando a nosotros no nos han dicho nada?”.

A la encargada de su defensa, no le han informado nada, reiteró. “ella me comenta que lo hacen como para deslindarse ya del caso y darle carpetazo”.

El pasado mes de julio, Evelyn Yamile Rangel Gallegos, ingresó al Hospital General de Ciudad Victoria, para dar a luz a su bebé de 36 semanas. Por complicaciones de su salud, la niña que esperaba perdió la vida en su vientre.

La pequeña sin vida estuvo en manos de la madre, para que se despidiera. Los restos fueron llevados al anfiteatro y al llegar los servicios funerarios, se constató que el óbito había desaparecido de la gaveta.

Ha sido un mes de lucha y desesperación, donde Evelyn exige justicia, y respuestas. Al menos 36 empleados del nosocomio están involucrados en la negligencia que sufrió la joven madre