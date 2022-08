Han regresado a Victoria los filtros antialcohol en puntos fijos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. — Después de más de dos años de haber sido suspendidos, han regresado a esta Ciudad los filtros antialcohol en puntos fijos para detectar conductores en estado de ebriedad y evitar accidentes y riesgos a la integridad física de la ciudadanía en general.

Al ser entrevistado este martes, el titular de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad en el Municipio, Guillermo Hernández Valdez señaló que dichos filtros antialcohol continuarán implementándose cada fin de semana.

“Ha habido dos semanas, no han sido seguidas, pero ya van dos semanas que ha tocado el operativo antialcohol fijo. En este último fueron seis personas multadas por ir en estado de ebriedad, no un avanzado estado pero no permitido por el alcoholímetro”.

Hernández Valdez destacó que en el operativo antialcohol participan elementos de la Guardia Nacional Tránsito Municipal, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y otras dependencias.

“En coordinación con las fuerzas estatales y federales que son Guardia Nacional, Sedena y Seguridad Pública, aunado Salud y alcoholes del Estado que estuvieron presentes iniciamos operativos conjuntos”.

El titular de la Dirección de Tránsito refirió que se trata de un operativo preventivo con la finalidad de prevenir que no haya terceras personas dañadas o los propios conductores al manejar en estado de ebriedad

Por último, el Director de Tránsito municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar la combinación del alcohol con el volante.

“Si toma no maneje, son cuatro mil 500 pesos de la multa aproximadamente, y pues mejor déjenlos en casa que irlos a dejar a otra parte”.