Revelan detalles de ‘La Máquina’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 22 (Agencias)

Los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal han vuelto a reunirse, luego de varios años de mantenerse enfocados en sus proyectos individuales, y lo harán con un proyecto llamado “La Máquina”.

“La Máquina” es una serie de Star+ que los une después de diez años de no verlos compartiendo una escena. Su última película juntos fue “La casa de mi padre” con Will Ferrell, la cual llegó después de cuatro años de “Rudo y Cursi”.

Ahora, los famosos actores mexicanos dan el paso a la televisión con esta producción de Searchlight Television, Hulu, La Corriente del Golfo y la colaboración de ESPN Knockout. Lo que promete una producción de calidad e interesante.

El anuncio de esta serie ya se había dado a finales de julio de este mismo año, pero ahora se han revelado más detalles de sus personajes, quién está detrás del proyecto y la participación de los famosos charolastras en la serie. “La Máquina” tiene como protagonista a un boxeador que ya está en las últimas de su carrera.

Es así como su mánager le consigue una última oportunidad para pelear por un último título. Ahora bien. En el momento más crucial, ocurre algo que le da un giro de 180 grados a su plan, y amenaza con robarle la posibilidad de su última gloria; así García Bernal será el boxeador y Luna será el mánager.

Ellos dos no son los únicos nombres importantes en esta producción. Detrás de cámaras estará Marco Ramírez, como showrunner, quien también participó en “Daredevil” y “Orange is the New Black”. El director es Gabriel Ripstein, conocido por “600 millas” y “Un extraño enemigo”.

“La Máquina” no es el único proyecto que los mexicanos tienen en puerta. Gael García Bernal protagonizará el especial de Halloween de Marvel en exclusiva para Disney+. y sigue trabajando en “Cassandro”; Diego Luna, está próximo a estrenar la primera temporada de “Andor”.