Wiplash estrena sencillo y se presentará en el Metropólitan

Wiplash siguen sorprendiendo sencillo tras sencillo no solo

a su ya abundante audiencia, sino a la industria musical esta vez

gracias al lanzamiento de su nuevo sencillo “Señales”, producido

y compuesto por José Madero, con el apoyo de fLIp Tamez de

Jumbo, con un sencillo potente y poderoso en el que la calidad

sigue corriendo a raudales. Todo parece indicar que la vena

creativa y los éxitos no paran en la prolífica carrera de Wiplash

(Nakama Entretenimiento, Rebeleon Entertainment y Virgin Music

US Latin), proyectándose como una opción que recoge la estafeta

de los grandes artistas dela nueva generación y con una legión

de fans que crece como la hierba y que día tras día van sumando

puntos de camino a su consolidación definitiva. Con menos de un

año de tener su primer lanzamiento como banda, este sencillo

sigue marcando el camino al próximo álbum de Wiplash, el cual

presentarán de forma oficial el próximo Domingo 06 de

Noviembre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Metropólitan.

“Señales”, es el nuevo sencillo de Wiplash bajo la

producción de José Madero y fLIp Tamez (Jumbo); pertenece a su

segundo álbum de estudio y es el segundo sencillo del mismo.

Como pocas, la canción muestra el proceso de entender y aceptar

las señales que te dan cuando una relación está por llegar a su fin

y que por la falta de claridad llega a causar un círculo vicioso del

que ya es difícil de salir. Esta canción es una solicitud para dejar

las cosas claras. El tema es una composición original de José

Madero, grabado en Victoria Records, Monterrey; siendo esta la

primera vez que el icónico compositor mexicano produce a una

banda.

Wiplash es una banda mexicana que dio su primer paso en

enero de 2021. Se han caracterizado por su construir una

comunidad fiel de fans y por la consistencia en sus lanzamientos,

logrando posicionarse como una de las “Bands To Watch” este

2022. Su unión está basada en la composición de canciones y la

búsqueda de un sonido propio que va desde el rock y el trap,

hasta el punk y rap. Después del éxito obtenido con el

lanzamiento de su álbum debut “RPDF” con más de 13 millones

de streams; y un Sold Out en el Lunario del Auditorio Nacional, su

camino no ha hecho más que empezar.

Ellos han sido parte del Festival Tecate Pal Norte, Tecate

Emblema y Tecate Location, además de abrir los shows de Simple

Plan en Guadalajara y Puebla. La banda se encuentra terminando

justamente su segundo álbum de la mano de José Madero y Flip

Tamez, mismo del que se desprende este nuevo sencillo titulado

“Señales”, mismo que verá la luz este mismo año, mientras

continúan su imparable gira por el territorio mexicano.

Wiplash está consagrándose a pasos agigantados en

la escena mexicana y mundial y este sencillo “Señales”

es fiel prueba de su calidad. Wiplash se presentará este

Domingo 06 de Noviembre en el Teatro Metropólitan a

partir de las 7 de la noche. Boletos a la venta en el

Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble.