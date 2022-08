Américo Garza acusa a Karla Luna de engañarlo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una pareja que ha sido muy criticada es la de Karla Panini y Américo Garza por todo el escándalo vivido tras la muerte de Karla Luna.

Constantemente se meten en polémicas y en esta ocasión arremetieron contra la familia de la fallecida comediante. Incluso, Garza señaló que Karla Luna lo engañó varias veces, hasta con un peligroso narcotraficante.

Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”, indicó Américo.

Aunque no reveló el nombre del supuesto narco, Américo aseguró que hasta lo intentaron asesinar y secuestrar.

Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, dijo en redes sociales.

De igual manera, Américo confesó que Luna -quien murió a causa del cáncer- también le fue infiel con “un payaso que pertenecía al canal” donde trabajaban.