Andrés Guardado asegura que se retirará del Tri tras Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 no solo podría significar el quinto Mundial para Andrés Guardado, sino que también sería el último torneo que dispute el Principito con la playera de la Selección Mexicana.

En entrevista con el medio Rondo Magazine, el mexicano de 35 años de edad reveló que pondrá punto final a su etapa como seleccionado tras el próximo Mundial, el cual es un “sueño” para él y en el que buscará hacer historia con el Tri.

“Para mí, juego el Mundial (Qatar 2022) y mi participación en Selección se acaba. Es mi último sueño, mi último objetivo, y también no lo veo como decir, quiero ir porque quiero jugar cinco Mundiales. No. Para mí es mi última oportunidad para conseguir algo para mi Selección”, mencionó el futbolista que aún no ha podido ser inscrito por el Betis en LaLiga.