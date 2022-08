Cambia Voluntad contra el Cáncer lugar de acopio para campaña ‘Un papel por el ambiente’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Voluntad contra el Cáncer realizará, como cada primer lunes de mes, su campaña de reciclaje “Un buen papel por el ambiente”, para la cual anuncia el cambio de domicilio a partir de septiembre.

Será el lunes cinco de septiembre cuando la asociación victorense estará llevando a cabo la recopilación de material reciclable, pero en esta ocasión se hará en el Dos y Tres Berriozábal número 1547 (oficina de la Secretaría de Servicios Públicos), en un horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.

Asimismo, se insiste a la población que sus oficinas del Ocho Carrera Torres y Aldama no está habilitada para captar el material para esta campaña de reciclaje, por lo que se pide no dejar bolsas en este espacio.

“Recuerda guardar el reciclaje para el día de la campaña y no dejar las bolsas afuera del contenedor que está ubicado en nuestra oficina del Ocho Carrera y Aldama. Ayúdanos a cuidar nuestros espacios donde llevamos estas campañas”, señala la noble asociación en un mensaje a la comunidad.

También recuerda el material que es recibido en esta actividad, el cual consiste principalmente en papel: libros y cuadernos; revistas, folletos, hojas, cartón y catálogos.

Pero también se puede llevar todo tipo de PET, latas de aluminio y electrodomésticos, además se enfatiza en que no se reciben taparroscas ni vidrio (por PET, que responde a las siglas en inglés de tereftalato polietileno, se sabe que es un tipo de plástico cien por ciento reciclable, usado para fabricar envases y tejidos sintéticos).

Así que ya lo saben los posibles donadores, la cita es en el Dos y Tres Berriozábal este lunes cinco de septiembre, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, con los materiales antes señalados.