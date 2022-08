Consecuencias del Tren Maya, a corto plazo: Arturo Islas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Patricia Azuara / Ciudad Victoria

En su reciente visita a la capital de Tamaulipas, el activista en pro del medio ambiente, Arturo Islas Allende, reiteró su rechazó al proyecto “estrella” del Gobierno Federal, El Tren Maya.

Aquí, insistió que las afectaciones por esta obra se verán en corto, sin embargo remarcó, que le desea todo la suerte a la gente del sureste, y que en cinco años “esten llenos de billetes”.

Islas Allende, es parte del grupo de ambientalistas que se muestran constantemente en contra de la construcción del Tren Maya. Sostuvo que ojalá no ocurra lo mismo que con la obra que anunciaron con “bombo y platillo”, el Aeropuerto Felipe Ángeles, que a meses de su inauguración, es prácticamente un elefante blanco.

“Se nos fueron duro desde Palacio Nacional, hay un discurso de odio que no beneficia a nadie, sin embargo creo que las consecuencias se van a ver a corto plazo”.

Algo que he dicho, si ya lo van a hacer por encima de la naturaleza, les deseo todo el éxito, sostuvo al exigir, que se cumplan las promesas a la gente del sureste.

“Que se les cumpla con lo que se le dijo que se le va a dar, que realmente tenga la derrama económica que se esta promoviendo”.

Agregó, “porque honestamente aunque pese, que no pase como el aeropuerto que se hizo en Santa Lucía que por más que crecen vuelos no hay tantas personas utilizándolo”.

Aseguró que hay proyectos impulsados por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los cree y apoya, pero otros que desafortunamente serán devastadores para el medio ambiente.

Con el Tren Maya, se pone en el riesgo el agua de la península de Yucatan, explicó. El sistema de agua del Río subterráneo es el más grande del mundo, y ponerle un tren arriba puede ser sumamente riesgoso detalló.

“Pero espero de corazón que le vaya muy bien porque la gente del sureste, ha estado muy olvidada, entiendo que se tienen que hacer proyectos”.

Uno no puede desear el mal a las cosas porque no se siente identificado con ellas, acentuó. “Esa es la democracia y la diversidad de opiniones, yo no estoy de acuerdo, expuse mis causas, sin embargo es algo que no lo vamos a poder frenar”.

Recordó que es el proyecto primordial del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que va a edificar encima incluso de la ley y contra de cualquier amparo.

“Ya vimos que no le importó nada, no le importaron los amparos, la ley, absolutamente nada, si a esas vamos de mi como activista desearle todo el bien y toda la suerte y todo el éxito al proyecto”.

Ojalá en cinco años la gente del sureste este llena billetes, y no todas las compañías extranjeras que van a mover materiales o que siguen construyendo hoteles a destajo y se llevan toda la lana a España, atajó.

“Esa es la realidad de las cosas, esta falsedad que existe por eso le deseo el bien, que así sea y que lo demuestre”.