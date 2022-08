Diego Luna ya está ‘viejo’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (Agencias).-

El actor mexicano Diego Luna protagonizó el filme “Rogue One: una historia de Star Wars” hace seis años, y aunque no parece tanto tiempo, para el también productor los años sí pasaron factura.

Diego, quien actualmente tiene 42 años, compartió en conferencia de prensa que cuando llegó al set de la serie “Andor” tuvo sus complicaciones por el trabajo físico, haciendo notar que había cosas que eran más fáciles de hacer cuando tenía 30.

“Voy con los stunts donde tienen una increíble instalación y cosas para escalar, brincar, caer y rodar. Voy como ‘hagamos algo simple, necesito regresar a esto’, y pretendo que soy diez años más joven”, confesó como parte de su anécdota.

Luna añadió que al día siguiente de hacer todas esas acrobacias fue cuando empezó a pensar que tendría que renunciar “porque ya no puedo con esto”, aunque afortunadamente fue una idea que solo estuvo presente durante los primeros días de rodaje.

“Cada parte de mi cuerpo dolía y me sentía como si hubiera estado en batalla y era sólo el primer ensayo. Estaba hablando con mi familia diciéndoles: no sé si voy a poder hacer esto, nadie lo va a creer, voy a pasar los primeros dos meses en una silla”, explicó.

De igual forma, el mexicano no estuvo solo, pues contó con un doble de acción que lo ayudó con las escenas más difíciles: “Claramente el tiempo ha pasado y, por suerte, había un fantástico doble que me ayudó a hacer las cosas que ya no puedo”, puntualizó.