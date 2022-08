Enviará AMLO iniciativa al Congreso para reformar Guardia Nacional

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, confirmó que será el uno de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso su iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Esto fue confirmado por el titular de Segob durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

“Les comentó que el día 1 de septiembre, el señor presidente (López Obrador) va a presentar ante ustedes una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y de Seguridad Pública. Se trata de proponer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guaria Nacional, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Ley de Ascensos de las Fuerzas Aradas”, dijo.

“Esto para garantizar ese eje del proyecto de transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difícil que enfrentamos, que sea capaz de garantizar la seguridad en la persona y bienes de todos los ciudadanos”, dijo.

Esta reforma consiste en que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ha sido criticado por especialistas y miembros de la sociedad civil debido a un riesgo en la militarización del país.

Este cuerpo de seguridad ha sido una de las principales acciones del Presidente para frenar la violencia en México, que registró 33 mil 315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

El Secretario de Gobernación reconoció que el debate para lograr la aprobación de esta iniciativa no será fácil, y de paso arremetió contra quienes se oponen a que la Guardia Nacional pase a la Sedena.

“Sé que no va a ser fácil el debate, porque quienes no comparten este proyecto transformador lo primero que van a decir ‘van a la militarización de país’, y nada tan alejada de eso, no es ese el objeto de la iniciativa del presidente; si ese fuese el objeto en la pasada Legislatura se pudo haber propuesto”, explicó.

“El propósito es dotar a este país de un cuerpo profesional, un cuerpo de policía que sea capaz de garantizar la seguridad a todos, y el Ejército mexicano como el país ha evolucionado; el Ejército que hoy tenemos ya no es el de la obscura noche de Tlatelolco o el de la Guerra Sucia, este es un Ejército profesional que respeta sobre todo los derechos humanos”, resaltó.

Con información de: lopezdoriga.com