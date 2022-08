Excandidato arranca de mordida parte de la nariz a mujer

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una mujer, de nombre Jazmín Pérez Hermida fue agredida a golpes por un hombre identificado como Roberto de Anda quien de una mordida le desprendió parte de la nariz.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 17 de agosto en la localidad de Piedras Negras municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

“Es muy difícil para mí, muy difícil y saber que no voy a estar igual porque no es lo físico, es ya no dormir igual por el miedo eso es lo más difícil. Ya ha habido antecedentes de él en Tres Valles golpeó una mujer”, dijo Jazmín.

Pérez Hermida, de 28 años de edad acudió con su pareja a un convivio con sus amigos entre los que se encontraba su agresor.

Después de una discusión por el pago de la cuenta, él arremetió contra la joven al intentar calmarlo.

“Me empieza a insultar a decirme groserías a decirme que a dónde estaba mi novio que lo iba matar y yo con tal de calmar la situación le digo cálmate mira cómo estás. Cuando yo detecto que él me suelta es para escupir mi nariz ver cómo la escupe y bueno yo en ese momento quedo en shock no siento mínimo dolor de lo que estaba realmente pasando”, recordó Jazmín Pérez Hermida, víctima de agresión.

Aunque se interpuso una denuncia penal por la agresión hasta ahora no se ha girado orden de aprehensión en contra de Roberto de Anda, un excandidato independiente a presidente municipal en Tlalixcoyan, Veracruz, que tiene antecedentes de agresiones a mujeres.

“Dentro de las cosas que nosotros estamos pidiendo son medidas cautelares para Jazmín para su familia para quien ella considere al ver que ante las circunstancias este hombre puede ser peligroso creo que lo ha demostrado en varias ocasiones”, comentó Arusi Unda, del Colectivo Brujas del Mar.

“Ya la señorita Jazmín tiene su llave y todo ya se levantó la denuncia y bueno sobre todo darle la asesoría también. Aquí lo que hacemos un llamado a las autoridades para que le den la más agilidad posible a todo este tema; en este caso a la Fiscalía”, destacó Elvia Illescas, presidenta municipal de Tlalixcoyan.

Jazmín Pérez es madre soltera dedicada a servicios de belleza en la localidad de Piedras Negras, Veracruz.

Jazmín permanece desde hace una semana internada en un hospital del Puerto de Veracruz donde este lunes fue sometida a una cirugía reconstructiva de nariz que requirió tejido del interior de la boca.

A través de redes sociales colectivos feministas en Veracruz iniciaron una campaña para recaudar fondos y poder financiar dos intervenciones quirúrgicas más que ascienden a medio millón de pesos.

Con información de: noticieros.televisa.com