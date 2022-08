No soy corrupto, mi hermano tampoco: AMLO

López Obrador apuntó que podría hacer su declaración por escrito, ya que no tiene nada de qué avergonzarse

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El Andrés Manuel López Obrador, dijo no tener problema en declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de su hermano Pío, quien está acusado por delitos electorales.

López Obrador apuntó que podría hacer su declaración por escrito, ya que no tiene nada de qué avergonzarse.

“Pues no acudir (a la FGR), pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable”, afirmó.

El mandatario mexicano dejó en claro que él “no es corrupto”, ni “tampoco” su hermano Pío López Obrador.

Se reveló el pasado 18 de agosto que la Fiscalía General de la República (FGR) no citará a declarar al presidente López Obrador en la investigación que se le sigue a su hermano Pío por presuntos delitos electorales.

Ante lo anterior, la defensa del hermano de presidente López Obrador, la cual encabeza Pablo Hernández-Romo Valencia, pidió mediante un escrito al Ministerio Público Federal (MPF) para que reconsidere y se tome la declaración del mandatario mexicano, con la finalidad de que explique el destino de los dineros que recibió de manos del exfuncionario federal David León Romero.

El hermano del Presidente López Obrador es investigado por presunta financiación ilegal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pío López Obrador, el pasado 20 de agosto del 2020 apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del funcionario del gobierno del estado de Chiapas, David León Romero.

Sin hablar en específico de dinero, León Romero le dice a Pío López Obrador en un video del 26 de junio del 2015, que le lleva “uno”.

En tanto que el 31 de mayo, tres semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y, en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase “aquí te traigo 400”.

De acuerdo con algunos medios, el hermano del presidente recibió apoyos en efectivo por 1,.4 millones de pesos en 2015 para Morena en Chiapas, por parte de León Romero.

La grabación es autoría del propio León Romero, quien fue titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en los primeros meses del Gobierno de López Obrador.

Con información de: lopezdoriga.com