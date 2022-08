Si quieren escarbarle, que le escarben, nosotros si tenemos papeles”: Zertuche a panistas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El diputado de Morena, Armando Zertuche Zuani, insistió que siguen sin aclararse las inconsistencias por alrededor de 30 millones de pesos en que incurrió la 64 legislatura del Congreso del Estado.

Recordó que, en enero pasado, luego de una auditoría interna, denunció personalmente, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la actual legislatura, que se habían detectado desvíos por esa cantidad millonaria.

A la fecha, aseguró, no ha sido aclarado el destino de esos recursos.

Entre las inconsistencias detectadas figuran la falta de comprobación de gastos por parte de varios diputados, “incluidos algunos que fueron reelectos”.

También fueron detectadas liquidaciones ilegales por más de siete millones de pesos, que se pagaron a un grupo de servidores públicos, a quienes indebidamente se indemnizó hasta con cuatro meses de sueldo.

“Tenemos pruebas. Están los resultados de la auditoría. Yo si tengo que exhibir cosas de ellos, pero por respeto dimos oportunidad y tiempo necesario para que lo aclaren. Pero no lo han hecho” dijo.

Zertuche declaró lo anterior luego de que los reporteros le informaron acerca de versiones que lo involucran con malos manejos del presupuesto del Congreso del Estado, durante su ejercicio como presidente de la Jucopo.

“Fuimos muy cuidadosos con el manejo del presupuesto para que luego no nos acusaran de lo mismo que ellos habían hecho (en la anterior legislatura). Si ellos quieren escarbarle, que le escarben, nosotros si tenemos papeles” mencionó.

Cabe señalar que, Zertuche Zuani no llevó las denuncias de presuntos desvíos ante instancias penales o administrativas, a pesar de que el plazo fijado por la ley para que los exfuncionarios y exdiputados involucrados aclararan las inconsistencias venció cuando él seguía siendo presidente de la Jucopo.