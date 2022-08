Aunque se declare inconstitucional reforma a GN, yo ya cumplí: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que aunque la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional su iniciativa de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), él ya cumplió con su deber.

López Obrador dejó en claro que no se podía quedar con los brazos cruzados, ya que tiene la responsabilidad de que haya paz en territorio mexicano.

“(Será una iniciativa) preferente para que se decida, y que los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional vayan a la Corte y que ahí se decida. Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo la responsabilidad de que haya paz y que haya tranquilidad”, expuso.

“Si el Poder Legislativo y el Poder Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que digan el Poder Legislativo y el Poder Judicial porque somos independientes, como no se había visto en la historia”, puntualizó.

El mandatario mexicano volvió a presumir que las Fuerzas Armadas gozan de una gran índice de aceptación entre la ciudadanía en nuestro país, de las cuales mostró cifras del INEGI.

“Es cosa de ver las encuestas del INEGI, pero además se puede hacer una consulta y se pueden hacer encuestas y casi el 80 por ciento de los mexicanos le tienen confianza a la Marina y la Sedena”, apuntó.

“Hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no solo de los expertos, de las gentes, qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas”, puntualizó.

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, confirmó el jueves que será el próximo 1 de septiembre cuando el presidente López Obrador enviará al Congreso su iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

“Les comento que el día 1 de septiembre, el señor presidente (López Obrador) va a presentar ante ustedes una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y de Seguridad Pública”, explicó.

“Esto para garantizar ese eje del proyecto de transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difícil que enfrentamos, que sea capaz de garantizar la seguridad en la persona y bienes de todos los ciudadanos”, apuntó.

Esta reforma consiste en que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ha sido criticado por especialistas y miembros de la sociedad civil debido a un riesgo en la militarización del país.

Este cuerpo de seguridad ha sido una de las principales acciones del presidente para frenar la violencia en México, que registró 33 mil 315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

