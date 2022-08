Calor no suelta a Victoria; lidera termómetro nacional

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Victoria continúa liderando los termómetros en cuanto a temperaturas altas, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en el que informa que afortunadamente en Tamaulipas no se han registrado defunciones asociadas con el calor.

El informe Temperaturas Naturales Extremas de la temporada de calor 2022, correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 33, muestra que se mantienen sin cambios los casos de las principales enfermedades producidas por el calor.

La DGE refiere que este jueves en Victoria se registraron 39 grados centígrados, ubicándose por encima de Loreto, Baja California Sur, con 37.8; Monterrey, Nuevo León, con 37.4 y Altar, Sonora, con 37.

Asimismo da a conocer que hasta la semana 33 del 2022, se han notificado 23 defunciones asociadas con el calor a nivel nacional, las cuales en su totalidad fueron a causa de golpe de calor.

El estado con la mayor cantidad de fallecimientos por esas razones, se registraron en Baja California con once, mientras que en Sonora hasta el momento suman seis, las restantes corresponden a Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Nayarit y Colima.

Por su parte Tamaulipas no ha agregado casos de enfermedades de este tipo, continuando con nueve por golpe de calor, diez por deshidratación y 14 por quemaduras.

En la SE 33 del año en curso, a nivel nacional se notificaron 52 casos relacionados con la temporada actual, presentándose en los estados de Baja California, Campeche, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, sumando hasta el momento 959 casos acumulados en el país.