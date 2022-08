México Metal Fest Muestra su cartel completo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Pako Aguilar, Ago. 2022.- La leyenda del black metal sueco, Marduk, y la banda de groove metal ucraniana, Jinjer, son las últimas dos adiciones de la sexta edición México Metal Fest, completando así el cartel total del evento que se llevará a cabo los días 23 y 24 de septiembre en la Expo Guadalupe, en el Área Metropolitana de Monterrey.

Jinjer la banda ucraniana con su estilo característico y la poderosa voz de Tatiana Shmaylyuk les han colocado como una de las bandas más importantes del metal en la actualidad. Su álbum más reciente es Wallflowers y junto con lo mejor de sus tres discos anteriores, van a sorprender a más de uno.

Por su parte Marduk es una referencia en la escena del black metal mundial, en 32 años de carrera y 14 discos de estudio han esparcido su palabra blasfémica en cada entrega. La más reciente es Viktoria y como data de hace cuatro años bien podrían presentar algo nuevo en el MxMF.

De esta forma Cacique Entertainment completa el cartel de la sexta edición y con ello todo se encuentra listo para recibir a los más fans más aguerridos en la Expo Guadalupe, la nueva casa del México Metal Fest.

Jinjer y Marduk se presentarán al lado de Dark Funeral Kreator, W.A.S.P. Hellhammer, Possessed, Dismember, Septicflesh, Rotting Christ, Asphyx Mayhem, Craddle Of Filth, Sodom, Bloodbath, Destruction, Nile, Grave Digger, Coroner, Pentagram, Death To All, Vader, Tankard, Brujería, Suffocation, Nargaroth, Nervosa, Belphegor, Terrorizer, Toxic Holocaust, Batoushka, Carach Angren, Crypta, Broken Hope, Jungle Rot, Massacre, y muchas más en el México Metal Fest los días 23 y 24 de septiembre en la Expo Guadalupe, en el Área Metropolitana de Monterrey.