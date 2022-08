Color de pelo y necesidades escolares básicas

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Durante esta semana en el tiempo de CTE resaltaron varios temas importantes, por una parte, el cambio de secretarias de Educación en la SEP (Delfina Gómez por Leticia Ramírez), y del pilotaje del nuevo currículo aplicable a primero de primaria, primero de secundaria y primero de preescolar, señalando que lo de las fases es solamente para efectos pedagógicos.

En los diferentes “momentos” del CTE se comentaron y planearon aspectos para estar listos a recibir al alumnado este próximo lunes. Los acuerdos y las guías bastante extensas.

Durante esta semana también fue posible observar docentes (sobre todo de preescolar y primaria) arreglando sus salones, pintando y acomodando para que estén en las mejores condiciones de recibir a los alumnos, estos “arreglitos” en la mayoría de los casos salen del bolsillo de los profes porque las escuelas no destinan recursos para ello, sería imposible que lo hicieran cuando nuestras autoridades siguen apoyando esa idea de NO a las cuotas de inscripción.

Muchos maestros buscan el apoyo de los padres de familia y en algunos de estos casos eso implica otro gasto para ellos.

Una necesidad básica en este regreso a clases son las interminables listas de útiles escolares, una queja constante para muchos padres y una oportunidad de observar como maestro que quienes más se quejan son los que menos apoyo dan a lo largo del año.

He observado con satisfacción que cada vez son mas los padres que optan por reciclar, no comprar todo nuevo a sus hijos para arrancar el ciclo escolar (aunque tengan la posibilidad de hacerlo) sino enseñarles con el ejemplo que nadie es más ni menos por llevar todos los útiles nuevos cada año, valorar lo que tienen y generar responsabilidades de consumir por necesidad y no por moda.

Las listas, además de cuadernos, colores y materiales de trabajo diario, este año incluyen sanitizantes, toallitas desinfectantes, cubrebocas y material de aseo ¿son caros para los padres? Sí, pero ¿será que por fin entendamos que el presupuesto de las escuelas no da para todos esos recursos? ¿O solo nos quejamos por deporte?

Falta que llegue una cubeta, un trapeador y un galón de gel antibacterial del SNTE o de la SET para todo el ciclo escolar…. Y los directivos como el meme “me ofende muchísimo, pero voy a tomarlo porque lo necesito”.

Otra cosa exagerada son las filas interminables para comprar los uniformes, creo que debería existir un tipo bazar donde pudiéramos intercambiar uniformes entre escuelas y niveles educativos, porque también podemos ver en Facebook quiénes quieren vender un uniforme usado a precio de nuevo, es un gasto excesivo y algunas escuelas no son tolerantes ante estas dificultades.

Creo que el asunto que más revuelo ha causado esta semana en redes sociales es el anuncio de la CONAPRED sobre la libertad de los NNA (niños, niñas y adolescentes para los que no son docentes), de llevar el cabello como ellos quieran.

La CONAPRED es el organismo del Estado Mexicano que tiene como fin eliminar la discriminación de todo el país a través de diferentes medidas que contribuyen al desarrollo cultural, social y democrático. Como dato, los tipos de discriminación que más se viven en México son por clase social, edad, género, origen étnico o raza, discapacidad, orientación sexual, religión, ¿en qué categoría entra el color de pelo?

En este tema, urgen tres pesitos de coherencia; cada escuela tiene su reglamento y como padres lo firman al momento de inscribir al alumno (hay que leerlo). Por un lado, la institución es formadora y, aunque ningún reglamento puede estar por encima de la ley, hay un montón de temas de interés en cuestión de inclusión, equidad y participación más importantes que el color del pelo.

Sinceramente, a muchos de los docentes no les interesa de qué color tengan el pelo los alumnos o qué tan largo esté, siempre y cuando vayan descansados, cómodos, aseados y bien alimentados a la escuela, con material necesario para trabajar diariamente, sobre todo. Necesidades básicas, se llaman.

Pero si empezamos a darle más importancia a pintarle de azul el cabello de un NNA que a remendarle el uniforme cuando lo necesita, estaremos cada vez más lejos de atender estas necesidades educativas básicas de nuestros hijos. Como maestros somos muy tolerantes al respecto, pero hay que trabajar en la toma de acuerdos colectivos que beneficien a toda la comunidad escolar, acuerdos que se cumplen y se hacen cumplir por la autoridad.

Educamos con el ejemplo, pero recordemos que cada quién hace lo que puede con lo que tiene.