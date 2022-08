Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los nuggets de carne pueden sustituir a los peluches del Dr. Simi. Los fanáticos mexicanos ya volvieron una tradición aventar muñecos al escenario, pero ¿será que próximamente lanzarán este alimento?

En un concierto que Harry Styles ofreció en el Madison Square Garden, un fanático apostó por aventarle un nugget de pollo al escenario. El acto desconcertó al cantante.

El exmiembro de One Direction ofrecía su presentación con normalidad cuando se dio cuenta de que alguien le aventó un pedazo de carne empanizada, el cual recogió del piso.

“¿Quién lanzó este nugget de pollo?”, mencionó. Luego, el fanático le aventó otro pedazo de carne. “Aquí hay otro nugget de pollo”.

El público comenzó a pedirle que se comiera el alimento, pero mientras lo sostenía con la mano, aseguró que no lo haría, pues no come carne.