Escuelas deben vigilar los niveles de agua en sus tinacos y cisternas

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para evitar contrariedades que pudieran afectar el proceso educativo, las escuelas deben formar una comisión para vigilar los niveles de agua en tinacos y cisternas, advirtió el jefe del Departamento de Educación y Cultura del Municipio César Ramírez.

“La indicación es muy clara, ninguna institución se tiene que quedar sin los servicios educativos por el problema del agua”, refirió.

El funcionario municipal recalcó la recomendación para que en este periodo de crisis del agua las instituciones educativas estén supervisando los niveles de los almacenamientos de agua.

“Que no hablen cuando ya no salió agua de las llaves o que no tienen líquido sino que se anticipen cuando los niveles del agua van en disminución”.

El Jefe del Departamento de Educación y Cultura del Municipio mencionó que para la autoridad municipal es importante tener un margen de operatividad para garantizar el suministro en tiempo y forma.

“Porque luego quieren que en una hora o en 20 minutos esté la pipa y tiene que haber ya una comisión específica para esa atención”.