España fue escenario de ‘La casa del dragón’

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (Agencias)

El pasado domingo se estrenó el segundo episodio de la precuela de “Game of Thrones”, la cual lleva por nombre “The House of The Dragon”. Producción que ha dejada muy buen sabor de boca.

Este “universo” de dragones, imperios, tronos, reyes y reinas está basado en una popular saga de libros, pero no todo es ficticio, pues hay lugares reales que se encontraron convenientes para ser utilizadas como escenario de la serie.

En el spin-off los fanáticos pudieron ver locaciones que son muy conocidas, principalmente ubicadas en Extremadura, España. En el primer episodio de “The House of the Dragon”, por ejemplo, aparece la Plaza Mayor de Trujillo.

Esta plaza es el punto de partido para cualquier turista que visita esta región, ahí se encuentra la Iglesia de San Martín, obispo católico de Tours elevado a santo y que fue construida en el siglo XIV. A su lado se alcanza a vislumbrar la estatua ecuestre del conquistador Francisco Pizarro.

Por otro lado, también está la ciudad de Cáceres, que ya había aparecido en “Game of Thrones”, en esta ocasión vuelve para convertirse en Desembarco del Rey, que es la sede del Trono de Hierro en la Fortaleza Roja y por tanto el asentamiento del Rey de los Siete Reinos.

Así mismo, una de las escenas más violentas de ese primer episodio se rodó en la Plaza de Santa María, lugar donde se ejecutaban los actos atroces de la Inquisición, la construcción de edificios de la universidad y fiestas taurinas

Otras localizaciones que aparecen en la serie son el Arco de la Estrella, las calles de la Amargura y Olmo, la cuesta de Aldana y las plazas del Conde de Canilleros, San Mateo, San Pablo y San Jorge.

¡ROMPIÓ RÉCORD!

Esta serie, que funciona como secuela de otra gran producción, es el ejemplo de la frase que dice “el alumno supera al maestro”, esto debido a que “La casa del dragón” rompió récord de audiencia en su estreno a nivel mundial.

Con nueve mil 986 millones de espectadores a través de streaming, la serie rebasó por el doble a su predecesora (“Juego de Tronos”), que debutó en el año 2011 con cuatro mil 152 millones de espectadores.

La producción con temática medieval fue el acierto más grande de HBO Max, que con el capítulo final de esta batió todos los récords de su plataforma con 19.3 millones de espectadores en visualización lineal.

En las búsquedas de internet, la serie también causó un fenómeno, pues según reportó Google en el marco del estreno del primer capítulo, el 21 de agosto del 2022, el título no sólo se volvió tendencia, sino que se convirtió en lo más buscado.