Lo critican por regañar a su hijo en TikTok: tiene 15 años y embarazó a su novia de 14

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un usuario de TikTok fue criticado por haber exhibido a su hijo, tras, supuestamente, haber embarazado a su novia de 14 años, cuando el jovencito tiene 15.

Comienza entonces lo que dentro de cuatro paredes es un engaño justo, acaso lo que cualquier padre de familia diría a su hijo en similares circunstancias; sin embargo, el hecho de subirlo a TikTok, y exhibir al menor, colocó al padre en una situación difícil, pues hubo internautas que preguntaron molestos qué había ganado con humillar a su hijo en redes sociales.

El regaño es épico, y aquí te lo traemos:

“¿Y ahora qué vas hacer?, tantas veces que platicamos contigo. Mire gente, 15 años tiene este niño y con lo que me salió: 15 años tiene, embarazó la novia.

“¿Qué vas a hacer ahora? Te dimos la confianza tu mamá y yo. Cuántas veces platicamos contigo. Siempre dándote consejos. Y con lo que sales; ¿ya platicaste con los papás de la niña?

“No has platicado con ellos. Pues tú vas a ir y vas a hablar con ellos, porque yo la cara no la voy a dar por ti.

“Así como te crees hombrecito, así tienes que ir tú a dar la cara a los papás de la niña, porque yo no voy a ir. Me parto el lomo todos los días, yo y tu mamá, diario trabajando, ¿para qué?, para darte lo mejor, para darte estudios, para que no te falte nada. Y ve con lo que no sales.

“¿Cuántos años tiene la niña?. 14 años. 14 años. Mira, ve nomás, bonita cosa, y ahora ¿qué van hacer?, ¿de qué vas a vivir?

“De aquí en adelante te vas a ir conmigo a trabajar a la obra, porque yo no voy a estar partiéndome el lomo para mantenerte a ti y aparte a la niña esa que me embarazaste, más el que viene. Ya son tres bocas más, mi hijo, tienes que entenderme a mí. Te arruinaste la vida y ni modo, de aquí en adelante te vas a ir a trabajar conmigo.

“¿Es lo que querías?

“Ya pensaste en las consecuencias?, verdad que no has pensado en eso. ¿Ya pensaste cómo le vas a decir al papá de la niña que le embarazaste?, ¿ya pensaste cómo va a reaccionar?, en eso hubieras pensado. Tu mamá y yo te dimos la confianza. Siempre que venías con la niña qué te decíamos: pasen en el cuarto, vean películas, y no, mira, ve con lo que me sales.

“Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tu solito vas a ir hablar con el papá de la niña. Conmigo no cuentes. Te dimos la confianza, tu mamá y yo platicábamos contigo siempre, te dábamos consejos y ahorita que venga tu mamá, a ver cómo va a reaccionar.

“No sabes ni en la que te metiste: 15 años y 14 la niña. Quince años apenas ni la secundaria has terminado. Yo siempre trabajé duro para darte estudio, para que te superaras, para que no trabajaras es lo mismo que yo, pero pues ni modo, a levantar cementos, ¿es lo que querías? A andar en el solazo, partiéndote el lomo como yo, ni modo, pues eso es lo que te buscaste, y eso es lo que vas a tener.

¿La niña dónde está? ¿Afuera? a ver háblale, porque quiero hablar con ella también”.