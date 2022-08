Se despide Delfina Gómez de la SEP y agradece a AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Delfina Gómez se despidió de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el haberle dado la oportunidad de encabezar esa dependencia.

Mencionó que desde hace 18 meses que llegó a la SEP lo hizo con mucha ilusión y mucho agradecimiento por la gran oportunidad y una vez que vivió la experiencia se va todavía más agradecida.

Señaló que la SEP no paró actividades gracias al impulso y al ejemplo del presidente López Obrador.

“Por ello agradecer, en primer lugar, al licenciado Andrés Manuel López Obrador por esta gran oportunidad, así como a los gobernadores y a los presidentes municipales que me permitieron conocer no solamente una parte de nuestro hermoso país, sino me dieron oportunidad de conocer grandes zonas de nuestro país”, dijo.

La maestra enfatizó todas las vivencias que tuvo como secretaria de Educación Pública y aclaró que es un trabajo de equipo y no de una sola persona.

Delfina Gómez agradeció también a los padres de familia y de la comunidad escolar. Agradeció a los maestros frente a los grupos y señaló que se va contenta, aunque hay muchas cosas por hacer.

“Señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad”, dijo y enfatizó que se le dio la oportunidad a una maestra y a una mujer.

Deseó éxito a la próxima secretaria de Educación, Leticia Ramírez.

Con información de: noticieros.televisa.com