Atajarán ‘moda’ en Cbtis con apoyo de los padres

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Las normas y reglamentos que se aplican en los 30 planteles pertenecientes a la Dirección General de Educación Técnica Industrial (Dgeti), no proceden de una decisión unilateral sino del consenso con los padres de familia, por lo que casos relacionados con la apariencia de los alumnos serán tratados entre ambas partes.

Así lo dio a conocer Olegario Muñiz Cura, representante de esa dependencia en Tamaulipas, quien agregó que temas como el corte y color de pelo serán abordados junto con la aplicación de la operación mochila, para que se uniformen criterios.

“(El corte y color de pelo) Es una cuestión que tiene que verse con los padres de familia, si bien es cierto que no podemos hacer diferenciaciones, lo que se está haciendo en las escuelas es tener reuniones en las se ve no solo ese punto, sino también lo relativo al operativo mochila que debe ser autorizado por ellos”, expuso.

El funcionario federal añadió que son diálogos para llegar a acuerdos y una vez que se logran, el resto de la comunidad de cada institución tendrá que ajustarse, al mismo tiempo que descartó la aplicación de sanciones.