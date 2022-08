Morena festeja sentencia del Trieltam pese a no ser definitiva

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Aunque no se trata de una sentencia definitiva, la bancada de Morena y el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez, en el Congreso del Estado, festejaron en grande la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam), que revocó la integración de la actual diputación permanente y ordenó que sea suplida de inmediato por la mesa directiva que estaba en funciones hasta el pasado 30 de junio.

Encabezados por su coordinadora, Úrsula Patricia Salazar Mojica, los diputados del partido guinda, convocaron a conferencia de prensa para detallar los alcances de la resolución emitida, el pasado lunes, por los magistrados electorales.

“¿Cómo están? ¡Nosotros bien contentos!” abrió el encuentro con los periodistas, la también sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El motivo de haberlos llamado es explicar a detalle la resolución que acaba de anunciar el tribunal (electoral) con respecto a la demanda histórica que presentamos por la violación a nuestros derechos políticos electorales” detalló emocionada.

Además de Salazar Mojica, los juicios por violación a sus derechos políticos electorales fueron promovidos por los morenistas Gabriela Regalado Fuentes y Marco Antonio Gallegos Galván, aparte del diputado de MC, Cárdenas Gutiérrez.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena explicó que, el principal alcance de la sentencia del Tribunal Electoral es que se instale de inmediato una nueva Diputación Permanente, que estará integrada por la diputada panista, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, o su suplente, Carlos Fernández Altamirano, y los morenistas Gabriela Regalado Fuentes y Marco Antonio Gallegos Galván.

Sin embargo, otro efecto de relevancia de la resolución, es que quedan sin efecto alrededor der 181 dictámenes aprobados en la plenaria del 30 de junio y que concluyó en la madrugada del uno de julio.

Lo anterior porque la mesa directiva prolongó, ilegalmente, más de cinco horas la sesión ordinaria cuando la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso no lo provee.

Entre los dictámenes anulados aparece el que contiene las reformas a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para cederle el mando del secretariado ejecutivo de seguridad pública y la unidad de inteligencia financiera y económica.

También queda sin efecto la elección como consejero de la judicatura local de Angel Walle García, y una iniciativa de ley que faculta a la fiscalía anticorrupción a expedir constancias de no corrupción como documento obligado para ser proveedor en el gobierno del estado y los municipios.

Otras iniciativas que fueron invalidadas son las que modifican el procedimiento de designación de las comisiones municipales de agua potable y alcantarillado (comapas), y decenas de cuentas públicas de municipios y organismos públicos descentralizados.

“Esta resolución nos deja tranquilos porque eran reformas que afectaban al pueblo de Tamaulipas, y que tenían como único objeto proteger los intereses del gobierno actual. Además, queda claro el descaro de los diputados panistas que actuaron siguiendo ordenes de su gobernador” acusó.

Cabe señalar, sin embargo, que la sentencia del tribunal local todavía no queda firme porque el PAN anunció que la impugnará.