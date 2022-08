Proselitismo, solo fuera de horario y de escuelas: SET

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La autoridad educativa estatal pidió tanto a los aspirantes a la dirigencia estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como a sus seguidores evitar utilizar las instalaciones oficiales y los horarios de trabajo para realizar proselitismo.

Mario Gómez Monroy, titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), comentó lo anterior y confió tener un buen entendimiento con el actual dirigente estatal del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, para que se atienda ese llamado.

“Somos muy respetuosos de la autonomía sindical y en eso no nos metemos, pero sí exhortamos a quienes participen en ese proceso que realicen sus actividades o eventos fuera del horario escolar, para no obstaculizar las labores de las escuelas”, comentó.

En este sentido Gómez Monroy adelantó que dialogará sobre ese tema con la dirigencia magisterial, para realizar las recomendaciones que consideren necesarias y que no se presenten incidentes.

“En los próximos días nos reuniremos formalmente con el profesor José Rigoberto Guevara Vázquez para dialogar al respecto, ya que como instancia puede exhortar a sus agremiados a que las instalaciones escolares no se utilicen, por ninguna de las corrientes que participarán en el proceso de renovación”, apuntó.