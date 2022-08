Rechaza Rosario Robles culpar a EPN por ‘Estafa Maestra’

Tras salir del penal de Santa Martha Acatitla la ex secretaria de Desarrollo Social afirmó querer reconciliación y no buscar venganza

Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, aseguró que si se rehusó a acogerse al criterio de oportunidad que la Fiscalía General de la República (FGR) le ofreció fue porque no podía inculpar a altos exfuncionarios como el propio ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo les dije que no tenía nada qué señalar. A mí nadie nunca me dio una indicación de que hiciera algo indebido”, aseguró en entrevista.

Robles Berlanga indicó que los abogados que tuvo al inicio de su proceso por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita le dijeron que la única manera de evadir la orden de aprehensión en su contra era “señalando hacia arriba”.

Condenó además que ella fuera señalada de actos cometidos por terceros por el simple hecho de haber sido su jefa, y que aún así los señalados siguieran en libertad.

“Tuve 3 años para meditar mucho, para pensar, reflexionar lo que está pasando en México, creo que requiere reconciliación. Yo no salgo como una mujer de venganza”, refirió.

En esos 3 años que pasó encarcelada, narró, escuchó los testimonios de mujeres víctimas del sistema penitenciario mexicano, que refirió, mantiene lógicas punitivas contra personas a quienes no se les ha demostrado crimen alguno.

“Se criminaliza mucho a las mujeres. Escuchar estas tragedias personales, lo que estaba pasando a nivel concreto de la justicia, esa se convirtió en mi causa, eso me dio fortaleza, hizo que el tiempo pasara más rápido”, reconoció.

Aunque salió de la cárcel continúa el proceso contra Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y omisión administrativa.

Ante ello la ex funcionaria no puede salir del país y debe acudir a firmar periódicamente ante las autoridades.

