Reconocen legado artístico de Cuco Sánchez

La Sociedad de Autores y Compositores de México entregó la presea “Juventino Rosas” a la familia del cantautor tamaulipeco Cuco Sánchez, esto como un reconocimiento póstumo por su legado cultural.

El evento se realizó en la Fonoteca Nacional en donde con gran emoción, la hija del nacido en “El Chocolate”, poblado de Altamira, Alina Sánchez, tomó dicho reconocimiento con orgullo y cariño para después dar algunas palabras.

“Para mí ‘gracias’ no es un valor, no es una forma aislada, es un sentimiento y es un sentimiento tan grande que la palabra ‘gracias’ me parece reducida, sin embargo, gracias; gracias SACM por tanto apoyo”, mencionó durante el evento.

En esta ocasión la SACM entregó el reconocimiento póstumo “Juventino Rosas”, a la memoria de Cuco Sánchez, toda vez que la presea se otorga a los autores cuya obra traspasó las fronteras en el marco del evento “Éxito SACM 2022”.

Además, este reconocimiento busca aplaudir como las canciones escritas por Cuco Sánchez siguen siendo interpretadas en diferentes idiomas y continúan vigentes. “Éxito SACM 2022”, logró reunir a diversos compositores como Tirzo Paiz, Homero Aguilar, Néstor Pineda, Enrique Velázquez y Edén Muñoz.

En esta gran gala Alina Sánchez, no dudó en recordar como su padre compuso más de 300 canciones e intervino en diversas películas con piezas como “Fallaste corazón”, “El mil amores”, “Que me lleve el diablo” y muchos más.

“Papito lindo, este año cumplirás 22 años de haber partido a gozar de la gloria de Dios nuestro Señor, sin embargo, sigues cosechando reconocimientos, como desde que yo te conocí, y mira que de eso ya pasaron muchos años. ¡Felicidades!”, expuso.