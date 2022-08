Caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue tortura: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fue tortura, acusando que durante los gobiernos anteriores se permitía su práctica.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, AMLO afirmó que su gobierno garantiza la libertad de expresión, por lo que no hay censura y mucho menos tortura para dar a conocer información falsa, como fue el caso de Ayotzinapa.

“Para los que votaron por Calderón, imagínense si se es humanista, puedo ir más lejos, si se es cristiano, cómo se va a aceptar la tortura. Y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura”, dijo.

Aseguró que actualmente no hay tortura en México, lo que consideró “algo histórico” e hizo un llamado a que el delito no se permita bajo ninguna circunstancia.

“Entonces si logramos entre todos de que no haya tortura en México, decir en México no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo, el que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie, bajo ninguna circunstancia”, destacó.

Con información de: telediario.mx