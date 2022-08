Demanda Mau Nieto a joven que lo acusó de abuso sexual

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El comediante Mau Nieto, que fue acusado por la productora y standupera Melissa Yamel de cometer un acto de abuso sexual en su contra, comentó con un video en sus redes sociales que ya interpuso una demanda en contra de la joven.

Nieto afirmó en la grabación que las acusaciones de Yamel le están destrozando la vida y que no son ciertas, por lo que esta “falsa acusación hecha en un territorio mediático” lo desestabilizó de manera emocional, social y laboral.

“He estado pensando muchas cosas durante estas 2 semanas y escribí algunas. Número uno: estoy consciente que existe una imagen pública que yo mismo he creado estando en la fiesta y el alcohol, pero eso no significa que sea una mala persona ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble; una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy.

“Estos días me han hecho ver cómo se puede arruinar la vida de alguien sin cuestionarse un segundo los hechos; lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones o juicios en redes sociales sin ningún tipo de prueba o sustento”, argumentó.

Nieto también señaló que él siempre “ha apoyado y seguirá apoyando la denuncia ante un delito”, por lo que confía plenamente en su inocencia y en que la verdad saldrá a la luz.

“Si realmente queremos que exista equidad de género y proteger a las mujeres de abusos, tenemos que empezar a fortalecer las instituciones encargadas de ello, porque no podemos solo crear incendios y difamar en las redes sociales, difamar a una persona inocente y dar por hecho que por el simple motivo de ser hombre tenemos que creer todo lo que se diga de él, no parece un acto de justicia”, explicó.

Señaló que luego de “ejercer su derecho a defenderse”, interpuso una demanda en contra de la persona que lo acusó, Melissa Yamel, acusándola de citar hechos falsos en redes sociales.

“Esperemos que se haga justicia con este tema y a partir de este momento yo ya no hablaré más del caso en mis redes sociales“, finalizó.

Previamente, Nieto emitió un comunicado en su cuenta de Instagram sobre lo sucedido..

Con información de: noticieros.televisa.com