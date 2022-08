Programa de tandeos no funciona como un reloj, piden paciencia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez hizo un llamado a la ciudadanía a tener conciencia ya que no hay agua “y el programa de tandeos no funciona como un reloj”.

“Decirle a la ciudadanía que en ocasiones no es como la luz, la prendes y de inmediato llega, el agua no es así, quiere decir que a veces el tandeo no funciona a la perfección como un reloj”.