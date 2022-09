¿Dónde está mi hija? 50 días de angustia

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Por una investigación plagada de irregularidades, mala información y hasta presunta manipulación de pruebas, una madre desesperada continúa hoy en busca de justicia.

“¿Dónde están los restos de mi hija?”, se pregunta a diario, Evelyn Yamile Rangel Gallegos, desde aquel 14 de julio, cuando el cuerpo de su bebé que nació sin vida, desapareció de la gaveta 2 del Hospital General de Ciudad Victoria.

Y es que aun cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) afirmó a través de un comunicado oficial con fecha del 30 de agosto, que encontraron el óbito, Evelyn Yamile sigue sin poder darle cristiana sepultura a su hija, “es lo único que quiero, que suplico”.

“Una vez concluidas las indagatorias, se logró establecer el destino de los restos humanos”, citó el boletín distribuido a los medios de comunicación. En el mismo informe, se reveló que hay tres imputados por el caso.

¿Pero? ¿Y Evelyn ya tiene el cuerpo de su hija?. A través de mensajes vía WhatsApp se pudo establecer contacto con la madre, quien confirmó a El Diario de Ciudad Victoria que: “Hasta el día de hoy, yo no tengo el cuerpo de mi hija”.

El pasado 30 de agosto tenía programada una audiencia con los imputados, sin embargo, por complicaciones de salud, la joven madre no pudo asistir y fue representada por los integrantes de su defensa.

“El día de antier iba a ser la audiencia, pero no pude estar, por qué me sentía un poco mal. Cómo comprenderá, ha sido un proceso cansado”, escribió la madre, quien sostuvo que no quería hablar más para no entorpecer la investigación.

Lo único que se atrevió a decir es que desde el principio es un proceso lleno de irregularidades y desinformación, donde la última en enterarse de los avances es ella, ya que las autoridades la ignoran por completo.

“Sí hay restos, si los hubiera yo quisiera saber si en realidad son los de mi hija, entonces. No sé si la Fiscalía los tenga, tengo entendido que sí, para que estén diciendo eso”.

Hoy se cumplen 50 días de que misteriosamente los restos de la bebé de Evelyn desapareció de la gaveta 2 del anfiteatro del Hospital General de Ciudad Victoria, “Dr. Norberto Treviño Zapata”. 50 días llenos de dolor, frustración, enojo, tristeza, coraje y desesperación de esa madre, que continúa sin respuestas.

Evelyn Yamile Rangel Gallegos ingresó al hospital el pasado 12 de Julio, tras horas en labor de parto dio a luz a su hija, sin embargo, pese a los esfuerzos de los doctores, la bebé nació sin vida.

El equipo médico le llevó a la bebé, y la pusieron en sus brazos. “¿Qué harás?”, la cuestionaron. Y prosiguió a solicitar el servicio funerario. Según los protocolos el cuerpo fue llevado al anfiteatro.

Cuando llegaron los encargados de la funeraria, los restos de la bebé ya no estaban en el lugar donde teóricamente los habían resguardado. Y comenzó el viacrucis de la madre.

A los pocos días de los hechos, Evelyn Yamile, buscó el apoyo de la prensa para exponer el caso. Y fue hasta entonces que la noticia impactó hasta a nivel nacional.

La FGJ inició las investigaciones, en donde las primeras líneas de investigación descartaron el robo. En el hecho habría 36 personas involucradas, desde personal médico, enfermeras, camilleros, intendentes, servicio social, entre otras áreas.

Tras 50 días de la desaparición la institución reveló: “En relación a la desaparición de un óbito fetal el pasado 12 de julio en el Hospital General de Ciudad Victoria, una vez que se tuvo conocimiento de los hechos se abrió carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), a efecto de esclarecer los hechos, determinar quiénes pudieron haber participado y tener la posible responsabilidad que correspondiere”.

“Después de haber realizado 47 entrevistas tanto a personal del centro hospitalario, a personal de una empresa funeraria, a la ofendida y sus familiares, así como inspecciones ministeriales al lugar de los hechos, auscultación minuciosa de los residuos sólidos del nosocomio, estudios periciales en medicina, psicología, informática y análisis de vídeos de cámaras de seguridad, se pudo establecer la posible participación de tres servidores públicos del Hospital General Norberto Treviño Zapata, toda vez que no cumplieron con la obligación por razones de su empleo de velar proteger y custodiar los óbitos fetales depositados en el anfiteatro a su cargo, así como dar destino al feto humano sin cumplir con los requisitos que exigen las leyes correspondientes”.

Este caso evidenció el deficiente servicio hospitalario que existe en la Capital y la transparencia de la procuración de justicia, ya que lo dicho por las autoridades dista mucho de la realidad.

En recientes declaraciones, Evelyn Yamile exigió justicia y que le sea devuelto el cuerpo de su pequeña, extraviado hace poco más de un mes.

Y adelantó que van a solicitar la exhumación de los bebés que nacieron sin vida el mismo día que ella, porque además del extravío, no existe registro alguno del nacimiento de su bebé.

La ley especifica que los probables responsables pasarían hasta dos años de cárcel, una multa de nueve mil 600 pesos y la suspensión de tres meses a un año del ejercicio de su labor.

Los delitos que se les imputa son: Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, que según el artículo 238 especifica: “Se impondrá prisión de tres meses a dos años, multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suspensión de tres meses a un año, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes: Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver”.