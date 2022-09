Elija, perdedor o ganador político 2024

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Llegamos al uno de septiembre nuevamente, el día designado por la Constitución para que el Presidente de México rinda su mensaje y entregue el informe del estado que guarda la nación.

Ya juró que no se va a quedar en Palacio Nacional por seis años más, y su popularidad es avasallante en muchos sitios, porque la oposición sigue debajo del caparazón de una tortuga.

Y mientras se desarrolla este día el protocolo del informe, donde la visión presidencial, desde hace décadas, es que todo está bien, veamos qué pasa en Tamaulipas, donde ya advertimos que lo que sobra es un exceso de cobardía estratégica.

Sin embargo, este día no se trata de empujar a nadie a un barranco y menos a los alcaldes de Tamaulipas que van por nuevos espacios en 2024.

O bien, los que sueñan con la ratificación electoral en sus palacios locales. Es más, diría que este consejo es bueno para todos.

Para los que hacen de la política un deporte inteligente. Sin ofender, esta advertencia es para que se enteren a tiempo, que rumbo al 2024 no caben los despistados.

No hay espacio para los torpes, porque además, como en la selección natural que estableció Charls Darwin, los mensos genéticos son desechados por los más fuertes.

Tomen nota: Lo que venga en 2024, la Presidencia de México, Senado de la República, las diputaciones federales, las locales, las presidencias municipales serán conquistadas por los atrevidos.

Sí, señoras y señores, lo que sobran en estos días son sumisos que no mueven un cabello y no se toman la foto, para que no los regañen sus patrones financieros y políticos.

Lo digo para los se esconden abajo de una piedra, argumentando que no son los tiempos. Eso sí, sobre todo tricolores y azules, que tienen estrellita en la frente en premio a su disciplina, y no los culpo, así fueron malformados.

Se les olvida que AMLO duró 18 años por lo menos en llegar a Palacio Nacional y que como en la fiesta de San Fermín, los toros ya están bufando.

Por eso este día les recuerdo, les regalo, les reitero a todos, una frase que mucho les va a ayudar. Anótenla, en este deporte cruel y terrible, pero rentable, los cobardes no van a la guerra…

Cierto hay una aduana que tiene distraídos a muchos, la del 2023 que pasa por Coahuila y el Estado de México, los dos últimos bastiones estratégicos antes de la elección presidencial.

Y sin embargo, vaya que nos parece interesante no encontrar muchos casos de organización personal. Pagarán doble la factura y no me refiero a los medios.

Posdata: Me reclaman y yo solamente les digo. Tanto que critican al PRI por “agachones” y en el PAN viven un gran silencio.

LO MEJOR DE CADA CASA…

Ojalá tengan razón, pero ahí está el dato sobre que en los próximos días habría intensas lluvias para esta Ciudad Capital. En este sentido, el director de Protección Civil Municipal, Livio Flores Rodríguez, fue directo en el sentido de que están preparados “para lo que venga”.

Lo cierto es que aun si nos inundamos, ojalá tengamos suficiente lluvia para que la presa Vicente Guerrero recupere su nivel y nos garantice agua potable para los próximos cinco años al menos.

También tenga razón también el director general del organismo Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, Felipe de Jesús Chiw Vega, de que con las lluvias que se registren en el mes de septiembre los presas de Tamaulipas recuperarían sus niveles de almacenamiento.

Todos necesitamos agua y tenemos que decir. Si hay mucha y nos inundamos, con todo y ese mal lo que llueva son bendiciones.

DEL CUARTO PISO.- Y hay noticias en el Senado donde ganó Ricardo Monreal y ahora el titular del Senado es Alejandro Armenta. Ganó la elección interna de la bancada de Morena para presidir el Senado con 36 votos frente a 28 de Higinio Martínez.

Y en el caso de la Cámara de Diputados se fue el diputado morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna y llega Santiago Creel para el próximo periodo del uno septiembre de este año al 30 de agosto del 2023.

Así las cosas, que vaya que se pone interesante todo rumbo al 2024. Por cierto que en la salutación, Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena mostró en los últimos días todo el agradecimiento a Erasmo González Robledo.

NOSTRA POLÍTICA: “Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. Aristóteles.

