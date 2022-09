Rechazaron a Karely Ruiz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 31 (Agencias)

Uno de los realities más populares de MTV es “Acapulco Shore”, de donde se han dado a conocer personalidades como Manelyk González o Brenda Zambrano. Por eso muchos han sido los interesados en participar en dicho show, como Karely Ruiz.

Esto debido a que el perfil de la joven se presta para aparecer dentro del programa, por eso Karely Ruiz fue cuestionada en una transmisión en vivo sobre si alguna vez realizó casting para unirse a “Acapulco Shore”.

La estrella de OnlyFans mencionó que no la aceptaron en el programa después de realizar un casting, su respuesta fue corta y directa pues indicó que: “no me aceptaron en ‘Acapulco Shore, pero no me importa”.

Karely comentó que aunque no la aceptaron en este proyecto de MTV que ha tenido gran aceptación por varios jóvenes, eso no la afecta y piensa que si la rechazaron del programa fue porque algo mejor vendrá.

“No me voy a agüitar, vienen oportunidades más ching…, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, añadió.