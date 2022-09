Desde el primer día sabíamos que todos se ahogaron: minero sobreviviente en Coahuila

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El 3 de agosto, hace casi un mes, los mineros que trabajaban en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, se presentaron a trabajar como cualquier otro día, sin saber que para diez sería el último. Fernando Pompa fue uno de los cinco que a base de lucha y esfuerzo salvaron la vida. Ahora, 30 días después narra su historia.

“En la mañana fue un día común y corriente cómo cualquier otro día de trabajo… bajamos y normal, trabajando, lo único extraño es que íbamos avanzando muy rápido, había un poco de agua en los lugares, normal “Entonces iba a medio camino a entregar mi carretilla y el estruendo ese, que pensé que era una manguera o una llanta de carretilla porque se dio un tronido enorme, pero lo extraño es que era mucho aire, demasiado aire y si me alertó un poco, pero seguí como si nada.

Seguí trabajando como si nada, caminando entonces de repente sale un compañero, El Loco, José Luis, y me dice: ‘córrele, córrele cabrón, un chingo de agua’.

“Al momento de llegar a la plancha estaba un compañero ahí formado con su carretilla, le decíamos (Rogelio Moreno), me pregunta por su hijo: ¿dónde está José, José, dónde está?, José está allá abajo, le dije… él salió a correr, a buscar a su hijo en contra del agua. Ya no lo volví a ver, ni a mi compañero que me avisó (José Luis) ya jamás lo volví a ver”.

Con información de: milenio.com