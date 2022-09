Eugenio Derbez se recupera de cirugía en su casa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (Agencias)

La cantante Alessandra Rosaldo habló frente a las cámaras sobre la salud de Eugenio Derbez, luego de que se diera a conocer que sufrió un accidente y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La famosa aceptó que la lesión de su esposo se dio en el hombro y que sufrió varias fracturas, tal y como se había rumorado, también señaló que es probable que necesite una nueva operación para remplazar su hombro derecho.

Rosaldo no quiso decir cuál fue el verdadero motivo que llevó a Derbez a sufrir dicho accidente, mismo por el que tuvo que entrar al quirófano. Sin embargo, mencionó que será él quien lo revele en su momento.

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir… pero filmando no fue”, puntualizó.

Indicó que aunque el dolor tras la operación es muy fuerte, el actor ya está en casa siendo cuidado por su suegra, su hija Aitana y por ella misma. Finalmente agradeció el cariño que han recibido por parte del público.