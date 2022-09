Dan ultimátum a empresa que construye rueda de la fortuna en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Si la rueda de la fortuna que se construye en Tampico no queda lista en un mes, el ayuntamiento exigirá a la empresa responsable que la desmantele y se la lleve a otra entidad, aseguró Edmundo José Marón Manzur.

El diputado local por Tampico, explicó que existe un retraso en los plazos solicitados por la empresa para concluir y poner en operación el juego, pero por diversas razones ha incumplido.

“Todo está bien. La infraestructura es buena. Los estándares de seguridad también. El problema es que no han cumplido con los tiempos de entrega y eso desespera a la gente” señaló.

Aclaró que, la construcción de la rueda de la fortuna tiene solamente inversión privado, por lo que cancelarla no representaría ninguna perdida, ni para el ayuntamiento ni para el gobierno del estado.

Marón Manzur admitió que la rueda de la fortuna será un gran atractivo turístico para Tampico, pero eso no significa que la autoridad tenga que ser tolerante con los inversionistas.