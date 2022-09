Eliminar prisión preventiva de oficio abriría la puerta a 92 mil criminales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa abrirá la puerta de la cárcel a 92 mil presuntos delincuentes relacionados con delitos como secuestro, narcotráfico y feminicidio, aseguró el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía.

En la mañanera del viernes, el funcionario recordó que la prisión preventiva y el aumento en el catálogo de delitos para esta figura se pensó para evitar el fenómeno de la llamada puerta giratoria, con la que, así como entraban los delincuentes detenidos eran liberados casi de manera inmediata.

“Si se elimina, no solo se volvería a la puerta giratoria, sino que hablaríamos de una puerta abierta porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves secuestradores, narcos, feminicidas, delincuentes de cuello blanco podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría gran impunidad”, dijo.

Durante la presentación que realizó para defender la permanencia de la prisión preventiva oficiosa, Mejía Berdeja dijo que, si la Suprema Corte determina invalidar el artículo 19 constitucional que contiene la aplicación de esta figura, sería la primera vez en la historia que la Corte se erija como un poder constituyente lo cual aseguró “podría ser más grave”.

Además, se revisará un amparo promovido por familiares del líder de la Unión Tepito que pidieron no se les aplique el artículo 19 “este sería uno de los múltiples temas que se estarían discutiendo si se invalidara”.

Mejía insistió en que el objetivo de mantener la prisión preventiva oficiosa es proteger a las víctimas.

“Pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga, evita que amenacen o atenten contra testigos en diferentes etapas del proceso penal, evita reincidencia y evita la comisión de futuros delitos”, puntualizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está trabajando para que los que están injustamente presos puedan salir.

“Pero no abrir la puerta de par en par porque no solo saldrían inocentes, es más, esos no salen, nos cuesta trabajo sacarlos por los mismos jueces, saldrían los que tienen para comprar la justicia o tienen agarraderas, tienen influencias, es un asunto importante a tratar”, agregó.

Con información de: telediario.mx