Primera semana del ciclo escolar

Ana Medina

El lunes 29 de agosto iniciaron las clases en todos los niveles de educación básica, y uno de los principales temas fue el uniforme. Aparte de lo que ya había comentado sobre el gasto y las filas para adquirirlos considero importante explicar que lo que pasó con la Conapred al extender una recomendación para respetar los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes en las instituciones escolares va mas allá de un simple permiso para llevar el cabello de colores.

Ante este resolutivo, tengo algunas opiniones.

Primero, estoy de acuerdo que la ropa, el color de cabello, el peinado o el largo no es realmente un factor con influencia en el aprendizaje del alumno ni en su conducta, pero en todas partes hay códigos de vestimenta y reglas a seguir, muchísimo más cuando hablamos de personas en edad de formación.

Segundo, siempre he considerado que un uniforme puede disminuir o disimular las desigualdades sociales que hay en cada contexto y aminorar las diferencias económicas, lo que hasta cierto punto disminuye el bullying entre los alumnos y aumenta el sentido de pertenencia a una institución.

Esta es mi percepción, tal vez porque toda mi vida he usado uniforme. Sí, el hábito no hace al monje, pero desventajas no le veo muchas, más allá del gasto que implica.

Obviamente, sobre todo al hablar de alumnos adolescentes o jóvenes las reglas están ahí para romperse, y la autoridad para cuestionarse, pero eso siempre ha sido así y siempre lo será; sin embargo, mas que definir la personalidad en la escuela (que repito, es una institución formadora), los alumnos deberían explorar en otros contextos y bajo supervisión de sus padres para favorecer la confianza, tolerancia y la comunicación que como sociedad tanto se necesita.

Por otra parte, volteando a ver a los más pequeños, desde educación inicial es importante no solo ver, sino observar con detenimiento y sobre todo escuchar lo que los niños y niñas nos dicen. Cuando lloran al quedarse en la escuela (en la mayoría de las ocasiones es normal porque la persona que les da seguridad los está dejando en un entorno hasta el momento desconocido) sienten temor y es una excelente oportunidad para enseñarles, como educadores y/o como padres, un buen manejo emocional.

Nos burlamos de algunos casos que parecen sacados de la película del exorcista y los llamamos exagerados, pero la verdad es que para los pequeños no es exageración. De verdad los están abandonando, sobre todo si nadie les explicó antes lo que iba a pasar.

Parte de su desarrollo integral es la madurez y autonomía (por pequeños que sean, tienen capacidad de entendimiento), y hay que ser respetuoso con los sentimientos de los niños, debemos anticiparles lo que va a suceder, hablar con la verdad, comunicarnos constantemente con ellos y entre maestros / padres de familia, no burlarnos de sus sentimientos (aunque a veces nos dicen cosas muy graciosas).

Muchas madres de familia no están de acuerdo con dejar a los niños llorando (es entendible, son sus bebés) en la escuela y que las maestras los metan al salón “a la fuerza”, pero en estos casos es a la maestra a la que toca consolarlos porque no hubo anticipación y los niños sienten que los “dejan solos”, cuando el sentimiento debería ser transitorio, sabemos que si la mamá permanece más tiempo o no lo deja el problema será cada vez más grande.

Colegas, espero que esta semana les haya sido leve, porque más allá de los gritos y sombrerazos nos espera un ciclo escolar largo, productivo y con muchas cosas por hacer.