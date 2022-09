Cesia responde a Myriam Montemayor tras haberla imitado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Hace unos días se viralizó el momento en el que Cesia, ganadora de La Academia 2022, imitó a Myriam Montemayor, quien fue la madrina de esta nueva generación.

Sin embargo, tal parece que dicha imitación no le pareció a la ganadora de la primera temporada del reality show, pues habría dejado de seguir a sus ahijados Nelson, Rubí y Cesia.

Ante tal situación, en redes sociales ha circulado un video en donde Cesia habla respecto al enojo de su madrina, Myriam Montemayor.

Cesia imita a su madrina Myriam pic.twitter.com/Yly0gzIUSG — Lo + viral (@VideosVirales69) August 30, 2022

Y es que luego de saber que Myriam había dejado de seguirlos a los tres, declaró que su madrina se habría enojado por algo infantil, pues ella solo estaba cantando.

“No me había fijado que de verdad la madrina me dejó de seguir, pero no creo que se haya enojado por algo así porque no fue con mala intención (…) Yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, y si se enojó por algo infantil, pues cada quien toma las cosas como quiere, yo no lo hice con mala intención, yo ni sabía”, dijo Cesia en su transmisión.

Añadió que cree que la famosa no tomó de forma madura el momento y aseguró que si se lo hubieran hecho a ella lo hubiera tomado con mucho humor y hasta hubiera hecho un video de reacción.

Cesia aseguró que ni ella ni sus ex compañeros lo hicieron con mala intención, e incluso al final de dicho video siguió imitando a su “madrina” y cerró con un “como la flor”.

Cesia llama infantil a Myriam luego que ésta la dejó de seguir por haberse burlado de ella pic.twitter.com/9mONPRgz5A — Lo + viral (@VideosVirales69) September 2, 2022

Con información de: telediario.mx