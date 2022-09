Comapa Victoria hace un llamado a evitar arrojar desechos sólidos a la red de drenaje

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) hizo un llamado a la ciudadanía en general así como a los encargados o propietarios de restaurantes o lavados de autos para que eviten arrojar desechos sólidos a la red de drenaje.

Al señalar que la mayoría de los taponamientos en la red de drenaje son ocasionados por la ciudadanía, el gerente técnico de la Comapa Víctor Moreno dijo; “así como tenemos caídos también se nos presentan taponamientos de drenaje, esto es provocado por nosotros mismos como usuarios en muchos de los casos”.

Y agregó; “arrojamos al drenaje sanitario objetos o sólidos que no deberían de ir al sanitario, pueden ser restaurantes, pueden ser lavados de autos, otros tipos de comercios o los usuarios domésticos que no tenemos la precaución de cuidar no arrojar esos sólidos al drenaje”.

El Gerente Técnico de la Comisión Municipal de agua Potable y Alcantarillado refirió que diversos tipos de artículos son los que provocan el taponamiento de la tubería de drenaje.

“Esto nos brota o en las descargas o en los registros o en los pozos de visita en el centro de las calles”.

Dijo que en esos casos hay que enviar el camión de presión y vacío conocido como Vactor para meterle agua a presión y sacar el tapón.

“Encontramos de todo, botes de plástico, trapos, llantas pequeñas, dependiendo del diámetro de la tubería, hay tuberías desde ocho pulgadas que son los normales de las redes de recolección de drenajes y tenemos colectores y emisores de hasta 50 pulgadas, en esos diámetros encontramos de todo, lo que permite el diámetro del tubo“.

En ese sentido, Víctor Moreno señaló que en la Comapa hay un departamento de atención a descargas donde los restaurantes y comercios dependiendo del giro tienen obligación de poner trampas de grasas.

“Y hay un departamento donde le dan seguimiento a una queja o un derrame que observen y hacen recorridos supervisando que tengan su trampa de grasas, de no tenerlos se le aplica sanciones”.