Continúan cambios en administración municipal de Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- No solamente los ahora ex secretarios del Municipio Luis Gerardo Illoldi o Dámaso Anaya Alvarado pasaron a formar parte del equipo del gobernador electo Américo Villarreal Anaya, sino que todavía se espera que renuncien tres funcionarios más de la administración municipal para laborar en el próximo Gobierno del Estado, adelantó el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez.

“Al parecer vienen unos más en camino pero vamos a esperarnos, en la próxima semana puede haber unas dos o tres renuncias más“.

El Presidente Municipal de Victoria dijo sentirse halagado por el hecho que integrantes de su gabinete hayan sido considerados para formar parte del organigrama del próximo Gobierno estatal.

“Eso es bueno, si se van para Gobierno del Estado secretarios, directores, los invitan a trabajar con ellos”.

Tras confirmar que ya renunciaron el ahora ex secretario de Desarrollo Rural Dámaso Anaya y Gerardo Illoldi, ahora ex secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, agregó; “en unos días más vamos a anunciarlo, vamos a dejar un encargado de oficina como lo hicimos en el caso de Gerardo Illoldi ahorita el licenciado Peláez Barros se queda como encargado de oficina, no es secretario, está encargado de la oficina, vamos a ver qué pasa, estamos viendo algunos ajustes que se van a hacer”.

Además, Gattás Báez anunció; “lo que sí les digo es que a final de mes va a haber muchos cambios, muchos enroques,va a haber algunas bajas y va a haber algunas altas”.

Respecto al tema de las lluvias que se han registrado en esta Ciudad Capital, Gattás Báez mencionó que se tiene un saldo blanco.

“El saldo es sin ningún problema, cero, pudimos entrarle bien al tema de Protección Civil y no pasó nada grave“.

Sin embargo, señaló que hubo carros que se quedaron en algún encharcamiento.

“24 carros sacamos de algunos cruces”.

Cuestionado sobre la recuperación de los mantos acuíferos, el Presidente Municipal de Victoria aclaró que es necesario que llueva de manera intensa durante varios días.

“Lo que sí les quiero decir es que necesitamos que llueva varios días, el día de ayer teníamos la misma cantidad, no habían subido los mantos acuíferos, necesita llover como llovió de 2:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, necesito que llueva tres, cuatro días corridos para que se llenen los mantos acuíferos”.