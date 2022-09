Juez determinará regreso de Hugo Reséndez al ayuntamiento de Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El regreso de Hugo Arael Reséndez Silva a la Secretaría del Ayuntamiento de Victoria se encuentra en manos de un juez federal, afirmó Roberto Huerta Ramos.

“Respecto a la fecha en que pueda retornar el licenciado Hugo Arael Reséndez está sujeta a la determinación que dicte un juez de distrito respecto al amparo que se ha promovido en contra de un auto de vinculación de un juez de primera instancia del ramo penal“.

El actual Secretario del Ayuntamiento del Gobierno municipal señaló que al resolverse el amparo se habrá de actuar en consecuencia, de acuerdo al criterio que haya fijado el juez de distrito respecto al proceso que se lleva en contra de Reséndez Silva.

“Una vez que resuelva el juez de distrito lo conducente ya sabremos si está en posibilidad de retornar a sus labores el licenciado Hugo Arael como secretario del Ayuntamiento“.

Huerta Ramos recalcó que mientras el juez federal no tome una determinación, él continuará al frente de la Secretaría del Ayuntamiento.

“Hasta en tanto no se resuelva, por disposición del Código Municipal en su artículo 66 establece que es el Consejero Jurídico el que debe sustituir las ausencias temporales del Secretario del Ayuntamiento”.

Por último el funcionario municipal recalcó que en virtud del procedimiento que se le sigue a Reséndez Silva en el juzgado de lo penal de primera instancia se decretó la medida precautoria que fue la suspensión de las actividades, “medida que subsiste hasta en tanto no resuelva el juez de distrito”.