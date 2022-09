“No podemos permitir que se genere desinformación a la ciudadanía”: Gerardo Peña

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Las cosas deben tomarse de quien vienen y no podemos permitir que se genere desinformación, sentenció el secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores en respuesta a los señalamientos hechos esta tarde por el alcalde con licencia de Río Bravo Héctor Joel Villegas González.

“No podemos permitir que se genere desinformación a la ciudadanía, hay que tomar las cosas de quien viene”, refirió Peña Flores.

“Me parece que quien hizo uso de la voz y que lee un desplegado me parece que falta a la verdad de manera muy importante, me parece que es inverosímil el hecho de creer que el haber quitado un domo es un saqueo, es infantil el creer que un domo se lo va a llevar alguien a su casa o no se a dónde”, enfatizó.

El Secretario General de Gobierno señaló que si se va a llevar cualquier comentario que haya a través de conferencias de prensa desde luego es la parte que recibe quien está buscando violentar el proceso.

“Porque de parte de quien entrega ha habido absoluta responsabilidad, absoluta disposición y sobretodo cumplimiento específico a cada uno de los acuerdos que se han llevado a cabo“.

Al referir que Villegas González se concretó a leer un desplegado, Peña Flores acotó ; “a mi me parece que es un momento oportunísimo para que la persona que lee este documento aclare la camioneta blindada que tiene, porque eso nunca quedó aclarado si proviene o no proviene del huachicoleo, son temas muy importantes que se tiene que hablar a la opinión pública y no estar tirándole a la presente administración que está llevando a cabo de manera legal y transparente todos y cada uno de los acuerdos que así se pactaron con el comité que recibe de conformidad con la ley”.

Cabe señalar que esta tarde el alcalde con licencia de Río Bravo, quien se incorporó al Comité de Enlace del gobernador electo Américo Villarreal Anaya, acusó a la administración estatal de un doble discurso y de hipocresía política donde además los señaló de saqueadores al referir que retiraron el domo de Palacio de Gobierno y los arcos sanitisantes usados para prevenir el covid -19, “además de cajas con documentos que sacan de forma flagrante de las oficinas del Estado“.