De libertad, dignidad y universidad

Libertad García Cabriales.-

La patria necesita aquellos hombres que le hagan ver la tarde sin tristeza. Hay tanto y lo que hay es para tan pocos. Se olvidan que la patria es para todos: Carlos Pellicer.

Llegó septiembre con su magia tricolor, sus gritos y sus fiestas. Tiempo de conmemorar, pero también de reflexionar acerca de la más grande efeméride nacional. En nuestra infancia aprendimos, antes que el significado de los valores libertarios, las grandes fechas de las gestas. Igual memorizamos los grandes nombres de personajes históricos, pero poco valoramos la dignidad y la defensa de la libertad de todos quienes se atrevieron a enfrentarse al poderoso ejército español para ser libres.

Además en nuestro entorno histórico tienen preferencia los “grandes” nombres nacionales, olvidando los miles de héroes anónimos que acompañaron los movimientos en todas las regiones. La Independencia no se logró solamente por el valor de los caudillos, sino especialmente por los anhelos de libertad de las multitudes que se atrevieron a enfrentar el poder virreinal y luchar cuerpo a cuerpo con los soldados realistas. Es necesario reconocer que nuestra libertad se la debemos también a todos esos valientes que con dignidad arriesgaron sus vidas por darnos patria.

¿Y qué decir de la historia regional? Porque no podemos soslayar que en cada región hubo héroes y no solamente los nacionales. En nuestro territorio, por ejemplo, es triste darse cuenta que los niños casi nada saben de don Bernardo Gutiérrez de Lara, el valiente libertador que luchó en el Nuevo Santander y más tarde sería el primer gobernador de Tamaulipas. Menos todavía hablan de Mateo Acuña o de Isadora Ovalle y muy poco se menciona a Xavier Mina y a Fray Servando, quienes desde Soto la Marina encabezaron con dignidad ejemplares vientos de libertad.

De la batalla victoriosa en defensa de nuestra libertad en los mares del sur de Tamaulipas el once de septiembre de 1829, poco nos acordamos, cuando debería ser motivo de orgullo y referente de valor en las familias y en las escuelas. Cuántas conductas reprochables, incluso delictivas, podrían evitarse si a los niños y jóvenes se les hablara cotidianamente de los valores fundamentales del ser humano. Pero por desgracia nuestra historia se desdibuja en medio de los tamales, el pozole y la bebida, cuando podríamos dedicar unos minutos a reafirmar el ejemplo valeroso de nuestros antecesores.

Piénselo bien. ¿Platica usted con sus hijos de la importancia del movimiento libertario celebrado este septiembre? ¿Les comenta de lo difícil que resultó para nuestros antepasados no tener una nación propia y luchar por liberarse de la opresión extranjera? No necesita ser conocedor para conversar de forma sencilla y amena (según la edad) con sus hijos acerca de los valores históricos que nos unen y nos identifican. Y tampoco tenemos por qué replicar la historia de héroes perfectos, porque los nuestros, como todos, son seres de carne y hueso, pero capaces de la grandeza y dignidad en el momento que la patria los necesitó. Además los héroes no son necesariamente guerreros, también hay heroísmo en los pensadores, en los ideólogos, en quienes con su mente transformaron la nación.

Reflexionar la libertad tal vez sería la mejor tarea para todos en estos días patrios. Y también la dignidad frente a los “poderosos” que la vulneran. La historia nacional está llena de ejemplos. Lo mismo en las grandes batallas que en las pequeñas efemérides. Del valor de nuestros antecesores surgieron las grandes revoluciones, pero también las grandes ideas, y de ellas nacieron las instituciones que hoy construyen nuestra vida pública. La Universidad pública por ejemplo. Una institución con gran raigambre fundada para transmitir conocimiento, pero igualmente los valores fundamentales del ser humano que contribuyan a una sociedad justa, equitativa y democrática.

La misma palabra universidad nos habla de apertura, libertad, diversidad; una institución donde deben incluirse todas las formas de pensar con respeto y dignidad. Pienso lo anterior ahora que en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, se está escribiendo una historia con prácticas muy penosas respecto al proceso de elección de director. Paradójicamente en una escuela de “Educación”, se está mostrando un ejemplo vergonzante a los alumnos con flagrantes irregularidades y prácticas reprobables que vulneran la libertad y la dignidad de la comunidad escolar. Un insulto a la inteligencia, que es el baluarte de las universidades.

Estamos en septiembre, honremos los principios de libertad que nos dieron patria. Forma es fondo, dice el clásico, y lo que menos necesitan los estudiantes es ver violentado el marco legal con prácticas temibles, vulnerando así los principios de nuestro máximo lema: verdad, belleza y probidad. Quienes amamos la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes nos hemos formado en ella y seguimos sirviéndole con vocación y compromiso, apelamos a los más altos valores en los que fue constituida para solicitar elecciones libres y democráticas en nuestra facultad. Sin miedo, sin presiones ni cooptaciones. Nuestra alma máter lo merece. Nuestros estudiantes también.