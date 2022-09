Él también nos necesita

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Dhena Mansur Sánchez.-

Muy buenos días, gracias por depositar su tiempo en estas líneas. Hablaré de alguien muy especial, de quien es nuestra máxima autoridad si de la Iglesia hablamos y a quien el Papa Francisco nombró como Obispo, Monseñor Oscar Efraín Tamez Villarreal, muy joven de solo 49 años de edad y quien precisamente nace un cuatro de septiembre de 1973.

Originario de Allende, Nuevo León, es ya un victorense de corazón, porque en solo dos meses cumplirá un año de su llegada, y algo que sé que siempre permanecerá grabado en mí, fue la oportunidad brindada de realizarle una entrevista, la cual preferí que fuera hogareña, para lograr un mayor y cálido acercamiento que le permitiera a todos conocerlo a detalle.

Como una persona creyente, me atrevo a decir que todas y cada una de las palabras que menciono hace casi un año en dicho diálogo, con el paso de los días, semanas y meses se convirtieron en hechos que han transformado a nuestra comunidad eclesiástica, tal y como se lo propuso, conocer muy de cerca todas las parroquias y es fecha que ya las recorrió una y otra vez y no solo eso, sino de la mejor manera, mostrando siempre un rostro de calidez, protección, humildad y sobre todo de amor, tal y como lo haría nuestro Señor Padre. A este punto quiero llegar, a la manera de hacer las cosas, esa manera que hace que los demás quieran hacer lo mismo, ese ejemplo que arrastra.

Dentro de mucha platica que se dio aquel día antes de la entrevista, le comenté que por motivos de pandemia habíamos postergado el bautizo de mi hijo menor, a lo cual respondió de manera pronta afirmando que el día que lo realizáramos él quería oficiar la ceremonia, ante su respuesta me sentí llena de gozo, eso fue el año pasado a mediados de noviembre.

Ya en este 2022, pero hace un mes empezando con todos los preparativos, dado que la pandemia ya nos permite convivir, sentimos que era el momento idóneo para realizar el bautizo con toda la familia, tal y como queríamos hacerlo, así que le compartí al Obispo que ya teníamos la fecha, a lo cual responde “ahí estaré tal y como les había prometido”.

En resumen, este viernes, como suele pasar cuando se organiza un evento, se nos cayó el mundo, el lugar que separamos era al aire libre y la probabilidad de lluvia era enorme, toda nuestra familia invitada y hasta nuestros familiares regios nos confirmaban que estarían presentes, pero luego me detuve a pensar lo mucho que hemos pedido por la lluvia, así que optamos por encomendarnos a Dios, confiando en que todo saliera bien.

Pues se llegó el día, ya el sábado como a las 5:40 de la tarde rumbo a la parroquia de San Agustín, empezó no una lluvia, un diluvio tan fuerte que ni nos era posible ver a través del parabrisas; no queríamos entrar todos empapados así que esperamos, en eso escucho mi celular, jamás pensé que fuera el Obispo y jamás pensé escuchar que acababa de caerse, entonces ahí sí que se me nos cae el mundo.

No saben la preocupación que sentí y a la vez le rogué que no se preocupara, que éramos tan afortunados por contar con su presencia, pero insistió en tener que cambiarse y en no querer oficiar de esa forma, yo me imaginaba cualquier mancha de agua o tierra, pero no, lamentablemente fue una caída que le provocó que toda su vestidura se viera afectada.

A que voy con esto, a que aquí lo fácil y lo rápido era pedir una disculpa, cancelar su presencia, optar por buscar otro padre, pero sucedió todo lo contrario, en cuestión de minutos, sin tener que pedírselo porque él sabe que le rogué que no lo hiciera, regresó hasta su domicilio, cambió toda su vestimenta por una limpia y seca, hizo de nuevo todo el trayecto, volvió a acceder a la iglesia y llevó a cabo toda la ceremonia ¡como si nada!!! Dándonos a todos un gran ejemplo de fortaleza, de perfección, de tesón y sobre todo de compromiso tanto con su autoridad que es Dios como con la personita que iba a convertirse de manera oficial en hijo de Dios.

¿Por qué les comparto esta anécdota? Porque es algo real, es algo de lo cual todos podemos aprender y es algo que definitivamente veo como un ejemplo a seguir, un ejemplo que nos debe arrastrar a no decaer, en este caso fue literal, el Obispo tuvo esta lamentable caída, pero en ese momento él prefirió, con todo y el dolor de su accidente, seguir, cumplir y créanme que no fue una ceremonia rápida, al contrario, nos tenía a todos con la boca abierta ante cada una de sus palabras en el sacramento de bautizo.

Desde aquí las gracias infinitas a nuestro querido Obispo por el gran ejemplo que nos deja a toda mi familia y aprovecho para externarles que él se encuentra bien, pero por recomendación médica en estos días guardará reposo, por eso de la manera más atenta, que así como él siempre nos ha tenido en sus oraciones, ahora nosotros tengámoslo más que nunca en las nuestras, nunca olviden que la oración desde cualquier emisor genera un enorme poder, así que no duden en pedir por él, ya que ahora él los necesita, sabemos que gracias a las oraciones de todos nosotros saldrá avante de esta situación, tenemos un Obispo maratonista ¿recuerdan? Es un hombre muy fuerte, pero si hacemos esta cadena de oración que les pido lo será aún más. Así que despreocúpese, Señor Obispo, esta es solo una manera de regresarle un poco de lo mucho que usted nos ha iluminado. El mérito no está en no caerse nunca, sino en levantarse después de cada caída ¡tal y como usted lo hizo! Estará en nuestras oraciones hoy y siempre. ¡Gracias!