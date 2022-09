Las ‘benditas’ lluvias

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Definitivamente que la Capital de Tamaulipas no está preparada para recibir a la “bendita lluvia”. Ya vieron todo el caos que provocan dos horas de intensa precipitación.

Pero siempre es lo mismo, apenas cae tantita agua y la ciudad se desquicia. Calles inundadas, drenes hasta el tope, sin comentar los innumerables baches que se rehacen.

No hace mucho, un amigo que fue alcalde de una ciudad importante (no necesariamente de Tamaulipas) me comentó que todo este tipo de situaciones se deben a que no hay una planeación de alta ingeniería en el diseño de calles.

Aunado a lo anterior, hay compromisos con los contratistas, quienes por ganarse unos pesos de más construyen las arterias con material barato y además rebajado, de esta forma cada vez que se hagan baches les dan otra vez la obra para arreglarla.

Lo cierto es que no hay drenajes para el escurrimiento. Además, no hay una inclinación determinada para evitar los encharcamientos, vaya, en pocas palabras, las hacen con las patas.

Cuente cuántas coladeras hay de su casa a su trabajo por las calles que transita y se va a dar cuenta de lo que les estoy explicando.

Lo peor es que no hay un proyecto, planificación o plan de acción para hacer mejor las cosas. En la actualidad, no hay un estudio integral sobre el drenaje pluvial donde se aprovechen los escurrimientos naturales, además de mantener limpios los drenes existentes.

Al parecer no se busca rediseñar los esquemas para hacer calles, con propuestas de revisión y, en su caso, algún plan de modificar los reglamentos de construcción.

No hay una regulación para la construcción de fraccionamientos; pero sobre todo, para crear más drenes en lugares estratégicos y revisar la normativa para, quizá, elevar las sanciones a quien deje basura en calle, o bien, la arroje a los drenes.

Lo cierto, insisto, es que todo se acumula: basura en los drenes y mala planeación urbana histórica en la Capital que provoca caos cada vez que llueve.

Ojalá terminen con esto.

Me parece que es necesario replantear un programa para evitar esta situación en donde, si bien la lluvia es benéfica para la crisis del agua, ni se disfruta, porque salir mientras llueve es toda una odisea.

