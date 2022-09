AMLO se declara ‘Anti-TikTok’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su desaprobación a los medios electrónico, entre ellos la red social TikTok.

Para mejorar los índices de lectura en México, hay que luchar “contra los medios electrónicos” y contra “una moda de no querer complicarse mucho la vida” opinó.

Criticó a quienes se informan por medio de TikTok y apuntó que hay cosas insustituibles como un libro.

“No es fácil (promover la lectura en nuestro país) porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok”, enfatizó.

“O sea, yo soy un anti-TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido. Yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo”, argumentó.

“El libro requiere tiempo pero también tiene cosas insustituibles, se disfruta un libro. Se aprende muchísimo, porque no solo es lo que contiene el libro, sino lo que provoca para imaginar cosas”, detalló.

Destacó la importante labor del Fondo de Cultura Económica para promover la lectura.

